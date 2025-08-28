Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:55

Ридли Скотт сказал "нет" 20 миллионам: почему "Терминатор" остался без него

Ридли Скотт отказался снимать "Терминатора 3" за 20 миллионов долларов

Отказаться от 20 миллионов долларов? Легко, если ты Ридли Скотт. Легендарный британский режиссёр, подаривший миру "Гладиатора" и "Бегущего по лезвию", признался в интервью The Guardian, что отверг предложение возглавить постановку третьей части культовой франшизы "Терминатор".

Как всё начиналось

Скотт рассказал, что изначально и не думал серьёзно рассматривать проект. Однако друг подсказал ему неожиданный ход — попросить гонорар, равный тому, что предлагали главной звезде серии Арнольду Шварценеггеру. Продюсеры, к удивлению режиссёра, согласились на эту сумму — 20 миллионов долларов.

"Меня невозможно купить. Я подумал: "Будь я проклят". Но я не смог этого сделать [согласиться]", — заявил Скотт.

Несмотря на рекордный контракт, постановщик так и не изменил своё решение.

Почему Скотт отказался

Режиссёр сравнил "Терминатор" с другой известной франшизой — фильмами о Джеймсе Бонде. По его словам, у каждого проекта есть чётко заданный тон.

"Суть фильма о Бонде — это веселость и гротеск. "Терминатор" — чистый комикс", — рассказал Скотт.

Именно в этом, по его мнению, и заключалась главная проблема: его собственное видение сильно расходилось с ожиданиями продюсеров и поклонников.

Что могло бы быть

Скотт признался, что если бы он всё же взялся за съёмки, фильм получился бы куда более серьёзным и реалистичным. Но это, по его собственным словам, было бы скорее в ущерб самой франшизе.

"Вот поэтому меня никогда не просили снять фильм о Бонде — потому что я бы всё испортил", — добавил режиссёр.

