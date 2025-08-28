Ридли Скотт сказал "нет" 20 миллионам: почему "Терминатор" остался без него
Отказаться от 20 миллионов долларов? Легко, если ты Ридли Скотт. Легендарный британский режиссёр, подаривший миру "Гладиатора" и "Бегущего по лезвию", признался в интервью The Guardian, что отверг предложение возглавить постановку третьей части культовой франшизы "Терминатор".
Как всё начиналось
Скотт рассказал, что изначально и не думал серьёзно рассматривать проект. Однако друг подсказал ему неожиданный ход — попросить гонорар, равный тому, что предлагали главной звезде серии Арнольду Шварценеггеру. Продюсеры, к удивлению режиссёра, согласились на эту сумму — 20 миллионов долларов.
"Меня невозможно купить. Я подумал: "Будь я проклят". Но я не смог этого сделать [согласиться]", — заявил Скотт.
Несмотря на рекордный контракт, постановщик так и не изменил своё решение.
Почему Скотт отказался
Режиссёр сравнил "Терминатор" с другой известной франшизой — фильмами о Джеймсе Бонде. По его словам, у каждого проекта есть чётко заданный тон.
"Суть фильма о Бонде — это веселость и гротеск. "Терминатор" — чистый комикс", — рассказал Скотт.
Именно в этом, по его мнению, и заключалась главная проблема: его собственное видение сильно расходилось с ожиданиями продюсеров и поклонников.
Что могло бы быть
Скотт признался, что если бы он всё же взялся за съёмки, фильм получился бы куда более серьёзным и реалистичным. Но это, по его собственным словам, было бы скорее в ущерб самой франшизе.
"Вот поэтому меня никогда не просили снять фильм о Бонде — потому что я бы всё испортил", — добавил режиссёр.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru