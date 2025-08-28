Ридли Скотт сказал "нет" 20 миллионам: почему "Терминатор" остался без него

Отказаться от 20 миллионов долларов? Легко, если ты Ридли Скотт. Легендарный британский режиссёр, подаривший миру "Гладиатора" и "Бегущего по лезвию", признался в интервью The Guardian, что отверг предложение возглавить постановку третьей части культовой франшизы "Терминатор".

Как всё начиналось

Скотт рассказал, что изначально и не думал серьёзно рассматривать проект. Однако друг подсказал ему неожиданный ход — попросить гонорар, равный тому, что предлагали главной звезде серии Арнольду Шварценеггеру. Продюсеры, к удивлению режиссёра, согласились на эту сумму — 20 миллионов долларов.

"Меня невозможно купить. Я подумал: "Будь я проклят". Но я не смог этого сделать [согласиться]", — заявил Скотт.

Несмотря на рекордный контракт, постановщик так и не изменил своё решение.

Почему Скотт отказался

Режиссёр сравнил "Терминатор" с другой известной франшизой — фильмами о Джеймсе Бонде. По его словам, у каждого проекта есть чётко заданный тон.

"Суть фильма о Бонде — это веселость и гротеск. "Терминатор" — чистый комикс", — рассказал Скотт.

Именно в этом, по его мнению, и заключалась главная проблема: его собственное видение сильно расходилось с ожиданиями продюсеров и поклонников.

Что могло бы быть

Скотт признался, что если бы он всё же взялся за съёмки, фильм получился бы куда более серьёзным и реалистичным. Но это, по его собственным словам, было бы скорее в ущерб самой франшизе.