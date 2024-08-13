Эксперт раскрыл тайну: как доехать на спущенной шине и не попасть в аварию

Когда на дороге возникает ситуация с пробитым колесом, а запасного нет под рукой, это может привести к серьезным проблемам, особенно если шиномонтаж находится далеко. Проколы и порезы шин — частое явление, и каждый водитель может столкнуться с этим на дороге. Эксперты портала njcar. ru разъясняют, можно ли доехать на спущенной шине до ближайшего сервиса.

В некоторых случаях это действительно возможно. Например, если повреждение небольшое, и воздух выходит из шины медленно, можно попробовать ехать дальше. Важно поддерживать небольшое количество воздуха между шиной и диском, но нужно помнить, что это временная мера. Чем быстрее водитель доберется до профессионалов, тем меньше будет ущерб для шины и автомобиля.

В такой ситуации рекомендуется максимально накачать колесо и отправиться в путь, делая частые остановки для подкачки. Это может помочь добраться до шиномонтажа, несмотря на повреждение.

Однако, если шина полностью спущена, продолжать движение категорически не рекомендуется. Металл диска может повредить резину, разрушая ее внутренние слои. В этом случае лучше вызвать эвакуатор, чтобы безопасно доставить автомобиль в сервис и избежать дальнейших повреждений.

Если у водителя есть набор для ремонта проколов, он может попробовать самостоятельно устранить проблему, но это возможно только при незначительных повреждениях.

Фото: commons. wikimedia.org/Ben Schumin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).