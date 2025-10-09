Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автомобиль такси, брендированный сервисом Яндекс.Такси
© flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:15

Рынок такси ждёт разделение: профессионалы против частников

Литвинов: единые нормы для таксопарков и частников мешают легализации водителей

В России активно обсуждается вопрос о реформировании рынка такси. Уже сейчас в стране зарегистрировано около 190 тысяч самозанятых водителей, однако, по данным экспертов, миллионы остаются в тени из-за сложных правил и административных барьеров.
Пока одни участники рынка вынуждены работать по нормам, рассчитанным на крупные автопарки, другие пытаются встроиться в цифровую экономику без возможности легализоваться.

"В России должны законодательно оформиться две разные модели перевозок: услуги профессионального такси и услуги частных водителей с личными автомобилями. В англоязычных странах это называется райдхейлинг", — пояснил руководитель "Объединения самозанятых России" Иван Литвинов.

Эта идея становится особенно актуальной на фоне грядущих изменений — с марта 2026 года вступает в силу закон о локализации автомобилей для перевозок, который может серьёзно изменить рынок.

Два направления для такси: профессионалы и частники

Сейчас в одном правовом поле оказались таксопарки и частные водители. Формально все они обязаны проходить одинаковые процедуры — медицинские осмотры, технический контроль, оформление лицензий. Но для человека, который просто хочет подработать на личной машине по вечерам, эти требования становятся непреодолимыми.
В то же время компании, работающие с десятками автомобилей, могут позволить себе штат медиков, механиков и юристов.

Именно поэтому эксперты настаивают на разделении отрасли на два уровня:

  1. Профессиональное такси - компании и таксопарки с полным пакетом документов, лицензий и системой контроля.

  2. Частные перевозки (райдхейлинг) - физлица, зарегистрированные как самозанятые и оказывающие услугу нерегулярно.

Такое разграничение позволит убрать избыточные барьеры, сохранить контроль за безопасностью и вывести рынок из тени.

Таблица "Сравнение моделей перевозок"

Параметр Таксопарк Самозанятый водитель
Лицензия Обязательна для компании Упрощённая регистрация через платформу
Медосмотр На месте, в штате Цифровая форма через приложение
Техосмотр Проводится централизованно Фото- и видеоотчёт в онлайн-системе
Налогообложение Юрлицо или ИП Самозанятый (НПД)
График работы Регламентированный Гибкий, по запросу

Цифровые решения и шаги к упрощению

Переход на современные цифровые формы контроля — логичный путь для отрасли. Сегодня всё больше сервисов предлагают онлайн-медосмотр и технический осмотр с фотофиксацией.
Для самозанятых это означает, что, чтобы выйти на линию, достаточно смартфона и приложения платформы, через которое можно подтвердить состояние здоровья и исправность машины.

  1. Регистрация в сервисе. Водитель создаёт профиль, указывает статус самозанятого.

  2. Подключение цифрового медосмотра. Приложение собирает данные о пульсе, давлении и времени отдыха.

  3. Фото-осмотр автомобиля. Фотографии кузова и салона передаются в базу платформы.

  4. Проверка документов. Вся информация синхронизируется с налоговой системой через "Госуслуги".

Такой алгоритм уже применяется в нескольких пилотных регионах и показал снижение числа нарушений и жалоб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Применять одинаковые требования к таксопаркам и частникам.
    Последствие: Миллионы самозанятых остаются вне правового поля.
    Альтернатива: Ввести отдельную категорию для частных водителей — "райдхейлинг", с цифровым контролем.

  • Ошибка: Полный запрет на использование иностранных автомобилей.
    Последствие: Дефицит машин в регионах и рост цен на поездки.
    Альтернатива: Принять гибкий подход — разрешить использование машин по специнвестконтрактам или с достаточным уровнем локализации.

А что если система останется прежней?

Если рынок не изменится, число нелегальных перевозчиков может только увеличиться. При этом цифровые платформы — "Яндекс Go", "Citymobil", "Везёт" и другие — уже предлагают прозрачные механизмы для регистрации самозанятых.
Разделение правил позволит не только повысить безопасность, но и поддержать тех, кто зарабатывает самостоятельно, не нарушая закон.

"Где обычному водителю, который решил подработать после основной работы или подвезти пассажира по дороге домой, пройти медосмотр и техосмотр?", — отметил Иван Литвинов.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы
Рост числа легальных водителей Необходимость цифровой инфраструктуры
Снижение теневого рынка Временные расходы на переходный период
Повышение безопасности пассажиров Неясность правоприменения на старте
Гибкие условия для самозанятых Риск злоупотреблений без контроля

FAQ

Как самозанятому начать работать в такси легально?
Достаточно зарегистрироваться через приложение ФНС или "Госуслуги", подключиться к платформе и указать свой автомобиль.

Нужен ли техосмотр?
Да, но возможен дистанционный вариант с фотофиксацией состояния авто.

Какие налоги платит самозанятый водитель?
Налог на профессиональный доход (4% при работе с физлицами и 6% при заказах от юрлиц).

Можно ли совмещать основную работу и подработку в такси?
Да, при условии, что водитель зарегистрирован как самозанятый и использует личный автомобиль.

Мифы и правда

Миф 1: Самозанятые не платят налоги.
Правда: Все операции проходят через ФНС, и налог удерживается автоматически.

Миф 2: Частники не проходят контроль.
Правда: Цифровые осмотры и трекинг поездок позволяют контролировать состояние водителей в реальном времени.

Миф 3: Закон о локализации уничтожит рынок.
Правда: Он стимулирует отечественное производство и создаёт стимул для инвестконтрактов.

3 интересных факта

  • Россия — одна из первых стран, где самозанятые могут легально работать в такси через единое приложение.
  • По оценкам экспертов, доля цифровых медосмотров может достичь 70% к 2027 году.
  • Каждый третий водитель в крупных городах уже использует платформы райдхейлинга для дополнительного дохода.

Исторический контекст

  1. В 2019 году в России введён налог на профессиональный доход, позволивший физлицам официально работать без регистрации ИП.

  2. В 2022 году принят закон о платформенной экономике, закрепивший понятие цифрового посредника.

  3. С 2026 года вступит в силу закон о локализации автомобилей для такси, задающий новые стандарты на рынке.

