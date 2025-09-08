Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:10

Спела два хита — купила квартиру: как устроена музыкальная экономика корпоративов

Продюсер Рудченко назвал Полину Гагарину лидером по гонорарам на закрытых концертах

Частные выступления артистов давно стали одним из главных источников их дохода. Многие знаменитости получают за корпоративы и закрытые мероприятия суммы, которые сложно представить. При этом именно на таких концертах артисты нередко зарабатывают куда больше, чем на гастролях или продаже музыки.

Миллионные гонорары на корпоративах

Сегодня редкого исполнителя удивишь предложением спеть за несколько миллионов рублей. Организаторы готовы платить не только за полноценный концерт, но и за простое появление звезды на вечеринке. По словам специалистов, ставки артистов на закрытых мероприятиях зачастую завышены менеджментом в два, а то и в три раза.

"Знаменитости выставляют баснословные гонорары, чтобы просто появиться на мероприятии. Менеджмент артистов удачно пользуется этим, завышая суммы в два-три раза", — сказал продюсер Павел Рудченко.

По словам эксперта, именно корпоративные концерты становятся для артистов "золотой жилой". Один удачный вечер может принести доход, сопоставимый с несколькими месяцами гастролей.

Кто зарабатывает больше всех

Среди певиц особняком стоит Полина Гагарина. По словам Павла Рудченко, сегодня именно она является самой высокооплачиваемой артисткой России. Известен случай, когда за её выступление на Сахалине организаторы выложили 23 миллиона рублей.

"Думаю, что на данный момент самой высокооплачиваемой певицей у нас считается Полина Гагарина. Вспомнить только историю с мероприятием на Сахалине, где ей гонораром попросили 23 миллиона рублей", — отметил продюсер Павел Рудченко.

Для сравнения: ранее СМИ называли лидером по доходам Надежду Кадышеву, получающую 15-20 миллионов рублей за один концерт.

