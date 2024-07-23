Кубань планирует увеличить производство риса до 1,3 млн тонн к 2030 году, что в 1,8 раза больше текущих объемов. В 2024 году площадь посевов риса осталась на уровне 2023 года — около 110 тыс. га.

Министерство сельского хозяйства установило цель увеличить площади посевов до 150 тыс. га.

Краснодарский край, производящий около 80% российского риса и экспортирующий его в 25 стран, является ведущим аграрным регионом страны.

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