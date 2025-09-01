Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Еда,
Еда,
© unsplash.com by Abdelrahman Muhammed is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:02

Экономный рецепт: как подливка с говядиной на рисе сэкономит бюджет и нервы

Как приготовить рассыпчатый рис с говяжьей подливкой и овощами

Представьте: одно блюдо, которое объединяет нежный рассыпчатый рис с ароматной говяжьей подливкой, и всё это из самых обычных продуктов! Это не просто еда — это уютный семейный ужин, который готовится на сковороде и подходит к любым крупам. Хотите узнать, как создать такое чудо у себя дома?

Ингредиенты

Для риса

  • Рис (пропаренный, 200 г) — он хорошо сохраняет форму и не разваривается.
  • Вода (400 мл).
  • Растительное масло (1 ст. л.).
  • Зира молотая (2 г).
  • Молотый кориандр (щепотка, около 2 г).
  • Соль (по вкусу).

Для подливки

  • Говядина на кости (500 г) — я предпочитаю рёбрышки с мясом, но подойдут и другие части.
  • Помидоры (3 шт.).
  • Лук (1 шт.).
  • Дайкон (1 шт.).
  • Болгарский перец (0,5 шт.).
  • Растительное масло (2 ст. л.).
  • Хмели-сунели (0,5 ч. л.).
  • Чёрный молотый перец (по вкусу).
  • Соль (по вкусу).

Пошаговый рецепт

Сначала вымойте говядину и обсушите её. Отделите мякоть от костей — кости нам пригодятся для бульона. Выложите кости в кастрюлю, залейте 1,5 л воды и доведите до кипения на среднем огне. Варите час, периодически снимая пену. Потом процедите бульон и выбросьте кости. Совет: бульон можно сварить заранее, например, вечером, и просто разогреть перед готовкой.

Пока бульон варится, подготовьте овощи и мясо. Мякоть говядины нарежьте брусочками и посыпьте специями — если попадутся жёсткие жилы, обязательно удалите их. Дайкон очистите и нарежьте соломкой. Лук мелко покрошите кубиками. Болгарский перец очистите от семян и тоже нарежьте соломкой. Помидоры можно нарезать кубиками (предварительно сняв кожицу) или натереть на крупной тёрке, оставив кожицу. Чтобы снять кожицу легко, сделайте крест-накрест надрезы и опустите помидоры на минуту в кипяток — после этого она сойдёт сама.

В глубокой сковороде разогрейте 40 мл масла на сильном огне и обжарьте мясо до румяной корочки. Добавьте лук и жарьте ещё 2-3 минуты. Потом введите болгарский перец, дайкон и помидоры. Тушите всё, помешивая, 5-7 минут. Важный момент: выбирайте сковороду так, чтобы в неё поместились овощи, мясо и бульон — мне однажды пришлось менять на более глубокую.

Теперь влейте 400 мл горячего бульона и тушите на небольшом огне 10 минут. Добавьте оставшийся бульон, посолите и поперчите. Продолжайте тушить ещё 30 минут — подливка должна стать наваристой и ароматной.

Пока подливка тушится, займёмся рисом. Промойте его до чистой воды. В сотейнике вскипятите 400 мл воды, всыпьте рис, добавьте масло и соль. Варите на медленном огне без крышки, пока рис не приготовится и влага не испарится. В конце добавьте зиру и кориандр, перемешайте для аромата.

В глубокую тарелку выложите рассыпчатый рис и щедро полейте его мясной подливкой. Приятного аппетита!

Этот рецепт универсален: подливку можно подавать с гречкой или картофелем. Попробуйте, и вы увидите, как просто создать домашнее чудо!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ингредиенты и технология приготовления солянки с грибами и капустой для зимних заготовок сегодня в 9:04

От простой заготовки к кулинарному шедевру: солянка, которой позавидуют все

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусную солянку с грибами и капустой в банки на зиму — универсальную заготовку, которая спасет вас от хлопот зимой.

Читать полностью » Домашняя кабачковая икра с чесноком и растительным маслом по традиционному рецепту сегодня в 5:15

Вкус бабушкиного тепла: кабачковая икра, которая вернет детство одним кусочком хлеба

Вкус детства в банке: как приготовить кабачковую икру на зиму? Простой рецепт с секретами для идеального вкуса. Попробуйте и вспомните бабушкину кухню.

Читать полностью » Как приготовить корн дог с кукурузной крупой сегодня в 4:16

Домашний корн дог без хлопот: как сэкономить на фастфуде и удивить семью

Узнайте, как приготовить сочные корн доги из поленты дома — простой рецепт с пошаговыми инструкциями и советами для идеальной золотистой корочки.

Читать полностью » Как приготовить морковную икру с томатной пастой сегодня в 4:11

Морковная икра с томатной пастой: готовьте быстрее, чем вы думаете, и экономьте до 50% на ингредиентах

Откройте для себя простой и вкусный рецепт морковной икры с томатной пастой. Универсальная закуска, которая отлично дополнит мясо, картофель и первые блюда.

Читать полностью » Хачапури на сковороде: быстрый рецепт грузинского блюда дома сегодня в 3:26

Один секрет — и хачапури на сковороде выходит нежнее, чем в печи

Ленивые хачапури — это быстрый способ почувствовать вкус Грузии у себя дома. Минимум времени и ингредиентов, максимум аромата и удовольствия.

Читать полностью » Как приготовить макароны с мясным фаршем за 30 минут сегодня в 3:13

Как приготовить сытное блюдо из фарша и макарон без лишних хлопот

Хотите быстрый ужин из простых ингредиентов? Макароны с фаршем на сковороде — сытное блюдо с историей и секретами, которое удивит всю семью.

Читать полностью » Венгерский рецепт гуляша из свинины на сковороде сегодня в 3:11

Рецепт венгерского гуляша: древняя традиция в современной сковороде

Ароматный гуляш из свинины на сковороде: нежный, с подливкой, идеален для семьи. Узнайте простой рецепт с секретами и фактами о венгерской кухне.

Читать полностью » Заготовки для борща на зиму: быстрые рецепты по классическим и упрощённым вариантам сегодня в 2:26

Без свёклы и лишних хлопот: заготовка, которая спасает ужин зимой

Заготовка для борща на зиму превращает готовку в удовольствие: всего одна баночка — и ароматное блюдо будет на столе через 20 минут.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали базовые шаги зумбы для первого занятия
Наука и технологии

Затопленный город эллинистической эпохи обнаружен в Ираке из-за падения уровня воды
Туризм

Вино и гастрономия России: лучшие регионы для дегустаций
Авто и мото

Проверка уровня антифриза: что нужно знать каждому водителю
Питомцы

Регулярные осмотры у ветеринара помогают продлить жизнь собак
Красота и здоровье

Врач Ирина Кондратенко предупредила об опасности несертифицированных канцтоваров для детей
Авто и мото

МВД России: Подмосковье лидирует по числу нарушений ПДД среди пешеходов
Красота и здоровье

Как правильно принимать витамины осенью: советы терапевта для поддержания здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru