Экономный рецепт: как подливка с говядиной на рисе сэкономит бюджет и нервы

Представьте: одно блюдо, которое объединяет нежный рассыпчатый рис с ароматной говяжьей подливкой, и всё это из самых обычных продуктов! Это не просто еда — это уютный семейный ужин, который готовится на сковороде и подходит к любым крупам. Хотите узнать, как создать такое чудо у себя дома?

Ингредиенты

Для риса

Рис (пропаренный, 200 г) — он хорошо сохраняет форму и не разваривается.

Вода (400 мл).

Растительное масло (1 ст. л.).

Зира молотая (2 г).

Молотый кориандр (щепотка, около 2 г).

Соль (по вкусу).

Для подливки

Говядина на кости (500 г) — я предпочитаю рёбрышки с мясом, но подойдут и другие части.

Помидоры (3 шт.).

Лук (1 шт.).

Дайкон (1 шт.).

Болгарский перец (0,5 шт.).

Растительное масло (2 ст. л.).

Хмели-сунели (0,5 ч. л.).

Чёрный молотый перец (по вкусу).

Соль (по вкусу).

Пошаговый рецепт

Сначала вымойте говядину и обсушите её. Отделите мякоть от костей — кости нам пригодятся для бульона. Выложите кости в кастрюлю, залейте 1,5 л воды и доведите до кипения на среднем огне. Варите час, периодически снимая пену. Потом процедите бульон и выбросьте кости. Совет: бульон можно сварить заранее, например, вечером, и просто разогреть перед готовкой.

Пока бульон варится, подготовьте овощи и мясо. Мякоть говядины нарежьте брусочками и посыпьте специями — если попадутся жёсткие жилы, обязательно удалите их. Дайкон очистите и нарежьте соломкой. Лук мелко покрошите кубиками. Болгарский перец очистите от семян и тоже нарежьте соломкой. Помидоры можно нарезать кубиками (предварительно сняв кожицу) или натереть на крупной тёрке, оставив кожицу. Чтобы снять кожицу легко, сделайте крест-накрест надрезы и опустите помидоры на минуту в кипяток — после этого она сойдёт сама.

В глубокой сковороде разогрейте 40 мл масла на сильном огне и обжарьте мясо до румяной корочки. Добавьте лук и жарьте ещё 2-3 минуты. Потом введите болгарский перец, дайкон и помидоры. Тушите всё, помешивая, 5-7 минут. Важный момент: выбирайте сковороду так, чтобы в неё поместились овощи, мясо и бульон — мне однажды пришлось менять на более глубокую.

Теперь влейте 400 мл горячего бульона и тушите на небольшом огне 10 минут. Добавьте оставшийся бульон, посолите и поперчите. Продолжайте тушить ещё 30 минут — подливка должна стать наваристой и ароматной.

Пока подливка тушится, займёмся рисом. Промойте его до чистой воды. В сотейнике вскипятите 400 мл воды, всыпьте рис, добавьте масло и соль. Варите на медленном огне без крышки, пока рис не приготовится и влага не испарится. В конце добавьте зиру и кориандр, перемешайте для аромата.

В глубокую тарелку выложите рассыпчатый рис и щедро полейте его мясной подливкой. Приятного аппетита!

Этот рецепт универсален: подливку можно подавать с гречкой или картофелем. Попробуйте, и вы увидите, как просто создать домашнее чудо!