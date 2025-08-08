Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:38

Рис станет рассыпчатым: вот сколько раз его нужно промывать — секрет идеального гарнира

Почему рис нужно мыть перед варкой: причины и простая техника

Рис — один из самых популярных продуктов в мире. Он одинаково уместен и в быстром ужине в будний день, и в праздничном меню, и в экзотических блюдах. Но есть один шаг, который многие пропускают, — тщательное промывание риса перед приготовлением.

Зачем мыть рис

По словам экспертов в области пищевых технологий, этот шаг важен не только для внешнего вида и текстуры блюда, но и для безопасности:

  • Удаление загрязнений — во время сбора и упаковки рис может контактировать с пылью, мелкими камешками и даже микропластиком. Промывание помогает избавиться от посторонних частиц.

  • Снижение содержания арсена — растение способно накапливать мышьяк из почвы и воды. В обычных количествах он не опасен, но для тех, кто ест рис регулярно, лучше минимизировать его уровень.

  • Улучшение текстуры — смывание поверхностного крахмала делает рис более рассыпчатым и нежным, особенно это важно для длиннозерных сортов вроде басмати и жасмина.

Как часто и как мыть

Оптимально промывать рис 3-5 раз, пока вода не станет почти прозрачной. Это убирает лишний крахмал, загрязнения и часть возможных остатков мышьяка.

Пошагово:

  1. Пересыпьте рис в глубокую миску или сито.

  2. Залейте холодной водой.

  3. Перемешайте рукой или ложкой.

  4. Слейте воду.

  5. Повторите процесс, пока вода не станет чистой.

Влияние на текстуру

Количество промываний напрямую зависит от того, какой результат вы хотите:

  • Для рассыпчатого гарнира — промывайте тщательно и несколько раз.

  • Для липкого риса (суши, рисовый пудинг) — достаточно одного лёгкого ополаскивания или вовсе можно пропустить этот шаг.

Фактор арсена

Среднее содержание мышьяка в рисе — около 93 ppb (млрд⁻¹), что неопасно при обычном питании. Однако Всемирная организация здравоохранения указывает, что промывание и варка в большом объёме воды могут снизить его уровень до 45%.

Полезные советы по приготовлению

  1. Варите в большом количестве воды, затем сливайте остаток.

  2. Для парбоилд-риса особенно важно промывание.

  3. Если готовите липкий сорт, используйте меньше промываний.

