Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
рис басмати
рис басмати
© freepik by mdjaff is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:02

Рецепт риса на сковороде за 15 минут: дешевле и проще, чем в мультиварке, но вкуснее

Как приготовить рассыпчатый рис на сковороде

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить рассыпчатый рис на сковороде всего из двух простых ингредиентов? Это не только быстро и легко, но и невероятно вкусно! Такой гарнир станет отличным дополнением к любому блюду и при этом не требует сложных кулинарных навыков.

Простота и универсальность рецепта

Для приготовления рассыпчатого риса на сковороде вам понадобится:

  • Рис — 1 стакан
  • Вода — 2 стакана
  • Лук — 1 штука
  • Растительное масло — 30 грамм
  • Соль и сухие специи — по вкусу

Этот рецепт удивителен своей минималистичностью: всего два основных ингредиента — рис и лук — создают основу, которую можно легко разнообразить, добавляя грибы, зелень или любимые приправы.

Пошаговое приготовление

Первым делом очистите лук и мелко нарежьте его острым ножом. Чтобы избежать слез, периодически смачивайте нож холодной водой. Пока лук обжаривается, тщательно промойте рис под холодной водой несколько раз, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Затем слейте воду через дуршлаг.

Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выложите лук. Обжаривайте, помешивая деревянной лопаткой, до золотистого цвета. После этого соедините лук с рисом и обжаривайте вместе около 3-4 минут, чтобы крупа впитала аромат.

Добавьте соль и специи по вкусу. Для яркости и аромата можно добавить куркуму — она придаст рису красивый золотистый оттенок. Влейте горячую воду, перемешайте и доведите до кипения. После этого накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь до минимума и готовьте около 10-15 минут, пока рис полностью не впитает воду.

Когда вода испарится, выключите огонь, но не снимайте крышку — оставьте рис настояться еще на 15 минут. Это позволит крупе стать еще более рассыпчатой и мягкой. Подавайте горячим как самостоятельный гарнир или в сочетании с мясом, овощами или рыбой.

Советы для идеального блюда

Для рассыпчатого риса лучше выбирать длиннозерные сорта, например басмати или жасмин. Они меньше слипаются при готовке.

Не забывайте промывать рис несколько раз — это ключ к нежной текстуре.

Обжарка лука и риса перед варкой помогает раскрыть вкус и аромат блюда.

Используйте крышку, которая плотно прилегает к сковороде, чтобы пар не выходил и рис лучше пропаривался.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Когда лучше квасить капусту: благоприятные дни и лунный календарь сегодня в 2:16

Утром капуста одна, вечером — совсем другая: секрет удачной закваски

Почему капуста может получиться горькой, как связаны её вкусовые качества с фазами Луны и сколько соли нужно для идеальной закваски — рассказываем секреты.

Читать полностью » Как приготовить жареную морковь с луком сегодня в 2:06

Секрет успешных хозяек: как морковь с луком экономит время и кошелек без лишних усилий

Узнайте, как приготовить яркую и сочную жареную морковь с луком на сковороде — универсальное блюдо для гарнира, начинки и лёгкого перекуса.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие сочетания продуктов могут быть вредны для здоровья вчера в 21:16

Популярные блюда, которые вредят организму: неожиданные сочетания продуктов, которые вредят хуже яда

Эксперты рассказали, какие сочетания продуктов могут быть неудачными: от рыбы с маринадами до шпината с тофу. Но не всё так страшно, как кажется.

Читать полностью » Диетолог рассказала, что происходит с организмом после отказа от сахара вчера в 20:17

Как заменить сахар и не страдать: и вот что с вами будет через семь дней

Диетолог рассказала, что происходит с организмом при отказе от сахара: первые трудности быстро сменяются улучшением кожи, энергии и пищеварения.

Читать полностью » Неправильная варка делает пюре водянистым — главные ошибки приготовления вчера в 18:03

Картофельное пюре без комков и сюрпризов: простая схема, которая работает всегда

Воздушное или клейкое? Секрет идеального картофельного пюре кроется в деталях — от выбора сорта до последнего штриха на кухне.

Читать полностью » Щи из квашеной капусты: рецепт на 5 литров, как готовили в деревнях России вчера в 17:21

Щи не любят спешки: главная ошибка, из-за которой блюдо теряет вкус

Щи — больше чем суп. Это часть русской культуры, пережившая века. Узнайте, как приготовить настоящие щи с квашеной капустой и мясом.

Читать полностью » Классический рецепт плова с зирой, барбарисом и чесноком: что важно учесть вчера в 16:49

Одна ошибка — и плов превращается в кашу: что категорически нельзя делать

Плов — больше, чем просто рис с мясом. Узнайте, какие секреты скрывают мастера Востока, и как приготовить блюдо, которое впечатлит каждого.

Читать полностью » В советских столовых котлеты обваливали в сухарях и томили 15 минут после обжарки вчера в 15:39

Советские котлеты были вкуснее ресторанных: в чём скрывался секрет столовой

Почему обычная школьная котлета из СССР вызывает ностальгию сильнее, чем любое ресторанное блюдо, и как повторить её вкус у себя дома?

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить нежные котлеты из фарша без яйца по традиционному рецепту
Авто и мото

Эксперт "Автостата" Целиков назвал главную проблему поставок машин из Индии в Россию
Спорт и фитнес

Инструкторы акройоги Арнольд и Кулридж назвали эффективные позы для партнеров
Садоводство

Оживите свои огурцы в жару: техника сухого полива для стимуляции роста и защиты от перегрева
Дом

Уход за пылесосом: как избежать поломки и продлить срок службы устройства
Садоводство

Винная бутылка используется как система капельного полива для растений
Спорт и фитнес

Рекомендации кардиолога по безопасным уровням пульса во время упражнений
Спорт и фитнес

Рывок со штангой: программа силовой тренировки на 5 подходов по 2 повторения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru