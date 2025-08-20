Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рис
Рис
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:42

Как рисовая шелуха спасет ваши грядки от загнивания: откройте секреты уникального материала

Почему рисовая шелуха – незаменимый помощник для дачников: 5 причин начать использовать

Многие дачники отмечают, что выращенные собственными руками овощи и фрукты всегда вкуснее. Но не у всех есть возможность сажать растения прямо в землю — кто-то сталкивается с глиной, каменистым грунтом или ограниченным пространством. В таких случаях на помощь приходят приподнятые грядки, которые можно разместить даже во дворе или на террасе.

Однако садоводы предупреждают: земля, которой обычно заполняют такие грядки, часто оказывается слишком тяжёлой и удерживает влагу, что может привести к загниванию корней. Оптимальная почва для овощей должна включать разные компоненты, и простым способом её улучшить является добавление рисовой шелухи — лёгкого побочного продукта от переработки зерна.

Эксперты объясняют, что рисовая шелуха действует так же, как перлит или вермикулит, но при этом экологичнее и дешевле. Благодаря неправильной форме и малому весу она создаёт воздушные карманы, через которые лучше проходит вода. Разлагаясь, шелуха выделяет азот, необходимый растениям, а содержащийся в ней диоксид кремния укрепляет клетки, повышая устойчивость культур к засухе и холодам.

Использовать материал можно по-разному: для дренажа его советуют смешивать с почвой в пропорции от 10 до 50 %, для сохранения влаги и подавления сорняков — рассыпать тонким слоем по поверхности, а для компостирования — добавлять для аэрации и обогащения питательными веществами.

При этом специалисты предостерегают от идеи засыпать на дно грядки гравий или камни: они не ускорят, а замедлят отток воды. Рисовая шелуха же остаётся универсальным и более полезным решением.

С экологической точки зрения у материала есть ещё одно преимущество: в отличие от торфа или перлита, добыча которых требует значительных энергозатрат и наносит вред природе, шелуха является возобновляемым ресурсом и полностью разлагается в почве. Правда, садоводу придётся пополнять её запасы каждые несколько лет, но доступность и низкая цена делают этот вариант весьма привлекательным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Луковицы нарциссов укореняются до зимы и зацветают ранней весной вчера в 17:07

Нарциссы в газоне: приём, который создаёт естественный "лес" из цветов

Осенняя посадка нарциссов — залог яркого весеннего цветения. Узнайте, когда и как правильно сажать луковицы и почему осень лучшее время для этого.

Читать полностью » Садоводы применяют йод, кефир и чеснок против фитофтороза томатов вчера в 16:04

Эти пять народных средств избавят от фитофторы: йод, кефир, чеснок и не только

Фитофтороз может уничтожить урожай за считанные дни. Узнайте, как распознать болезнь, какие меры профилактики работают и чем реально спасти томаты.

Читать полностью » Совместимость плодовых деревьев: ошибки, которых стоит избегать ради урожая вчера в 15:10

Избегайте этой ошибки: не сажайте эти деревья рядом, если хотите богатый урожай

Качество урожая во многом зависит от соседства растений. Узнайте, какие плодовые деревья лучше высаживать вместе, а какие — отдельно для великолепного урожая.

Читать полностью » Анастасия Коврижных: когда обязательно нужно спилить больную яблоню вчера в 14:10

Три роковых признака: как понять, что вашу яблоню уже не спасти

Агроном Анастасия Коврижных раскрыла 3 смертельных признака болезней яблонь: трутовик, дупла и отслоение коры. Когда дерево нужно срочно спилить, чтобы спасти сад.

Читать полностью » Зубочистка помогает томатам быстрее покраснеть: правила и ограничения метода вчера в 14:02

Мини-укол — и зелёные помидоры начинают заливаться румянцем: трюк, который спасает урожай в августе

Зелёные помидоры не хотят зреть? Есть хитрый трюк: достаточно зубочистки, и плоды быстро покраснеют. Рассказываем, как правильно это сделать!

Читать полностью » Августовская обрезка роз, лаванды и гортензий: как сохранить бутоны на следующий год вчера в 13:32

Августовская обрезка творит чудо: сад взорвётся цветами — если срезать вот это

Август решает судьбу цветения. Пара точных срезов сейчас — и весной кусты "выстрелят". Что подрезать, а что не трогать, чтобы не потерять бутоны?

Читать полностью » Секреты хранения лука: температура, вентиляция и защита от гниения вчера в 13:01

Секрет, о котором молчат дачники: почему лук у одних гниёт, а у других лежит до весны

Узнайте, как сохранить репчатый лук до весны без потерь! Секреты сушки, выбор тары, оптимальная температура и вентиляция — советы опытных дачников.

Читать полностью » NASA: комнатные растения очищают воздух от токсинов и улучшают микроклимат вчера в 12:22

В воздухе квартиры опаснее, чем на улице: эти растения помогают защититься

Зелёные фильтры в квартире: пять растений, которые очищают воздух и меняют атмосферу дома.

Читать полностью »

Новости
Дом

Кастрюля, спрей и пар помогут привести одежду в порядок без утюга
Еда

Как приготовить рулет из лаваша с начинкой из сыра и овощей
Культура и шоу-бизнес

В Екатеринбурге посетитель пририсовал глаза фигурам на картине Германа Метелева "Театр"
Наука и технологии

Генеральный директор DX Heroes: ИИ ускоряет работу ИТ-команд на 30–40%
Красота и здоровье

Диетолог Нурия Дианова: сливочное мороженое перегружает печень
Спорт и фитнес

Психолог Стефани Рот-Голдберг: спорт не заменяет психотерапию
Садоводство

Необычные методы борьбы с пожелтением листвы кабачков: рекомендации
Спорт и фитнес

Мэттью Форцалья: какие уровни сопротивления на эллипсоиде подходят для похудения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru