Как рисовая шелуха спасет ваши грядки от загнивания: откройте секреты уникального материала

Многие дачники отмечают, что выращенные собственными руками овощи и фрукты всегда вкуснее. Но не у всех есть возможность сажать растения прямо в землю — кто-то сталкивается с глиной, каменистым грунтом или ограниченным пространством. В таких случаях на помощь приходят приподнятые грядки, которые можно разместить даже во дворе или на террасе.

Однако садоводы предупреждают: земля, которой обычно заполняют такие грядки, часто оказывается слишком тяжёлой и удерживает влагу, что может привести к загниванию корней. Оптимальная почва для овощей должна включать разные компоненты, и простым способом её улучшить является добавление рисовой шелухи — лёгкого побочного продукта от переработки зерна.

Эксперты объясняют, что рисовая шелуха действует так же, как перлит или вермикулит, но при этом экологичнее и дешевле. Благодаря неправильной форме и малому весу она создаёт воздушные карманы, через которые лучше проходит вода. Разлагаясь, шелуха выделяет азот, необходимый растениям, а содержащийся в ней диоксид кремния укрепляет клетки, повышая устойчивость культур к засухе и холодам.

Использовать материал можно по-разному: для дренажа его советуют смешивать с почвой в пропорции от 10 до 50 %, для сохранения влаги и подавления сорняков — рассыпать тонким слоем по поверхности, а для компостирования — добавлять для аэрации и обогащения питательными веществами.

При этом специалисты предостерегают от идеи засыпать на дно грядки гравий или камни: они не ускорят, а замедлят отток воды. Рисовая шелуха же остаётся универсальным и более полезным решением.

С экологической точки зрения у материала есть ещё одно преимущество: в отличие от торфа или перлита, добыча которых требует значительных энергозатрат и наносит вред природе, шелуха является возобновляемым ресурсом и полностью разлагается в почве. Правда, садоводу придётся пополнять её запасы каждые несколько лет, но доступность и низкая цена делают этот вариант весьма привлекательным.