Лишняя ложка масла убивает эффект диеты: главная ошибка при готовке риса

Сбалансированное питание остаётся главным способом сбросить вес и вернуть энергию. Один из простых и действенных вариантов — диета на основе риса. Её разработал профессор Никола Соррентино, специалист в области диетологии и питания. Программа полностью растительная, включает рис, овощи, бобовые и фрукты. Отсутствие продуктов животного происхождения делает её лёгкой для пищеварения, а также подходящей для людей с непереносимостью лактозы и чувствительностью к глютену.

Основные принципы

Главный продукт — рис (желательно бурый или неочищенный). Его ценность в том, что он хорошо насыщает, не перегружает желудок и при правильных сочетаниях с овощами и бобовыми даёт полноценный набор питательных веществ.

Дополнением становятся:

овощи в разнообразных вариантах (брокколи, цветная капуста, шпинат, кабачки);

бобовые (чечевица, нут, фасоль, горох, соя);

фрукты как источник витаминов и клетчатки;

орехи и семена для перекусов.

Сравнение риса и других продуктов