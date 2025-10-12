Шефы молчат, но хозяйки уже используют: новый способ варить идеальный рис

Рис — один из самых универсальных продуктов на кухне. Из него готовят плов, суши, каши, ризотто, гарниры, десерты. Но каждый, кто хоть раз сталкивался с липким, клейким рисом, знает, насколько он может быть капризным. Многие уверены, что единственный способ добиться рассыпчатости — промывать крупу до прозрачной воды. Однако современная кулинария давно нашла способ проще и эффективнее.

Почему рис склеивается

Каждое зерно риса покрыто тонким слоем крахмала. Именно он делает варёный рис вязким. При контакте с водой крахмал превращается в густую массу, которая «склеивает» рисинки между собой. Чем выше содержание крахмала в сорте, тем больше вероятность, что рис превратится в ком.

Для плова и гарниров лучше подходят длиннозёрные сорта — басмати, жасмин, индика. Они содержат меньше крахмала и при правильной обработке становятся рассыпчатыми. А вот круглозёрные виды вроде арборио или краснодарского риса идеально подходят для ризотто и молочных каш, где как раз нужна кремовая текстура.

Старый способ: бесконечное промывание

Традиционный метод — многократное промывание холодной водой. Хозяйки и сегодня нередко делают это по старинке: промывают крупу по 10–15 раз, пока вода не станет прозрачной. Но такой способ имеет несколько минусов:

Требует много времени и терпения. При слишком активном промывании зерно может повредиться и потерять часть полезных веществ. Эффект непредсказуем — иногда рис всё равно слипается при варке.

Механическое промывание было оправдано раньше, когда не существовало других бытовых решений. Сегодня всё проще: физика и немного соли делают работу быстрее и чище.

Новый метод: соль и теплая вода

Секрет идеального риса кроется в простой химической реакции. Солевой раствор при температуре около 60 °C вытягивает крахмал с поверхности зерна, но не повреждает его структуру. В результате рис становится чистым, но остаётся плотным.

Как это сделать

Приготовьте раствор. На 1 литр тёплой воды добавьте 1 столовую ложку соли. Размешайте до полного растворения. Залейте рис. Насыпьте крупу в миску и полностью покройте раствором. Выдержите 40–60 минут. За это время соль вытянет лишний крахмал. Ополосните один раз. После замачивания достаточно лёгкого промывания под проточной водой.

Теперь рис можно варить привычным способом — в кастрюле, мультиварке или пароварке.

Сравнение методов