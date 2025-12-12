Здоровый перекус оказался обманом: почему некоторые хлебцы опаснее обычного хлеба

У хлебцев давно репутация "безопасной" замены хлебу, но даже у такого продукта есть слабые места — и они не всегда заметны на витрине. Об этом сообщает "Лента.ру": заведующий кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех Елена Таранова предупредила, что отдельные виды хлебцев могут быть опасны из-за состава. Риск, по ее словам, связан прежде всего с добавками, которые делают продукт более сладким и "долгоиграющим", но не более полезным.

Где скрывается неожиданная опасность

Таранова обращает внимание на тонкие хлебцы, в которые производители добавляют компоненты для вкуса и увеличения срока годности. По ее словам, опасаться стоит вариантов с сахаром и консервантами, а также с патокой и солодом.

"Стоит опасаться лишних добавок в тонких хлебцах, выпекаемых с добавлением сахара, патоки, солода и консервантов, направленных на увеличение сроков годности. Также важно обращать внимание на сырье, из которого сделан продукт. Например, в кукурузных хлебцах содержится крахмал, который повышает гликемический индекс продукта, а рисовые хлебцы отличаются повышенной калорийностью", — сказала заведующий кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех Елена Таранова.

Она подчеркивает, что оценивать нужно не только "модную" упаковку или обещания о пользе, а именно ингредиенты. В одном случае продукт становится менее подходящим из-за подсластителей и консервирующих компонентов, в другом — из-за особенностей сырья. В качестве примера эксперт выделила кукурузные хлебцы, где крахмал повышает гликемический индекс, и рисовые, которые отличаются большей калорийностью.

Когда хлебцы могут быть полезны

При этом Таранова не призывает полностью исключать хлебцы из рациона. В умеренных количествах, по ее словам, они могут быть полезны благодаря свойствам исходного сырья. Ржаные хлебцы, как отмечает эксперт, содержат пищевые волокна и благотворно воздействуют на желудочно-кишечный тракт, гречневые — богаты железом, овсяные — способствуют укреплению сосудов.

Отдельно она перечисляет свойства других популярных вариантов. Рисовые хлебцы, по словам Тарановой, адсорбируют токсины, а кукурузные благотворно влияют на зрение. Однако эта "польза по умолчанию" сохраняется только при разумном выборе продукта и порций, когда хлебцы не превращаются в сладкий перекус под видом здорового питания.

Простой принцип выбора и частая ошибка

Ключевой ориентир, который предлагает эксперт, — состав.

"Чем короче состав продукта, тем он полезнее. Если мы говорим о здоровом питании, то нужно отказаться от привычки употреблять хлебцы с шоколадной пастой, с вареньем, с джемами, поскольку это все очень калорийно", — заключила заведующий кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех Елена Таранова.

В этой логике хлебцы могут оставаться частью рациона, но только если не "усиливать" их сладкими добавками.

Эксперт фактически предлагает смотреть на хлебцы как на базовый продукт, а не как на десерт. Чем больше в них сахара, сиропов и консервантов, тем меньше оснований считать их здоровой альтернативой. Поэтому выбор начинается с этикетки, а заканчивается привычками, с которыми хлебцы чаще всего и теряют смысл.