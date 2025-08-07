Тайный механизм старения мозга: как рибосомы превращаются в тормоза

Учёные обнаружили, что сбои в работе клеточных "фабрик" по производству белков могут быть ключевой причиной возрастного угасания когнитивных функций. Исследование на рыбах-киллифишах показало: с годами рибосомы — молекулярные машины, синтезирующие белки, — начинают "застревать" на определённых участках, нарушая жизненно важные процессы.

Почему белки перестают вырабатываться?

В молодом организме рибосомы легко скользят по молекулам мРНК, собирая белки по "инструкциям" ДНК. Но с возрастом они всё чаще останавливаются на кодонах, кодирующих аминокислоты аргинин и лизин. Эти "пробки" приводят к нехватке ключевых белков, особенно тех, что отвечают за работу ДНК и РНК.

"Мы говорим не о продлении жизни, а о сохранении ясности ума. Если понять механизм остановки рибосом, можно замедлить когнитивный спад", — говорит Алессандро Челлерино, эксперт по старению из Института Лейбница.

Порочный круг старения

Рибосомы сами зависят от белков, связывающих РНК. Если их синтез нарушается, производство новых рибосом сокращается — и ситуация усугубляется.

Проблемы с ДНК: Повреждения накапливаются, но их ремонт замедляется.

Сбои в синтезе РНК: Клетки получают меньше "чертежей" для создания белков.

Хроническое воспаление: Заторы в рибосомах запускают тревожные сигналы, провоцируя воспаление — ещё один фактор старения.

Данные пока фрагментарны. Например, Джин Йео (Калифорнийский университет) обнаружил, что с возрастом в нейронах становится меньше РНК-связывающих белков. Это согласуется с гипотезой Челлерино, но точные причины ещё предстоит выяснить.

Есть ли решение?

Здоровый образ жизни: Физическая активность и правильное питание поддерживают когнитивные функции.

Экспериментальные препараты: Учёные тестируют вещества, блокирующие воспалительные сигналы.