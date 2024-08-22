Российский ребенок на отдыхе в Абхазии свалился с обрыва в озеро Рица и скончался

В Абхазии, в горном озере Рица, произошла трагическая ситуация: восьмилетний ребёнок из Нижнего Новгорода погиб, упав с 40-метрового обрыва. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс».
По информации РИА Новости, несчастный случай произошёл в Рицинском ущелье. Семья из Нижнего Новгорода путешествовала на своём автомобиле и решила остановиться в месте, где стоянка запрещена. Во время фотосессии ребёнок не удержался на камне и упал.
Мальчик упал с высоты около 40 метров в воду. Сотрудники парка помогли ему и вытащили из озера. Руководство парка выразило соболезнования родителям и взяло на себя все расходы по организации транспортировки тела ребёнка в Нижний Новгород.
Прокуратура Гудаутского района проводит проверку по данному трагическому инциденту. По предварительным данным, ребёнок находился рядом с родителями, забрался на камень и, не удержавшись, упал. С родителями работают психологи Республиканской больницы.
Фото: From Wikimedia Commons/ GlacierNPS (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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