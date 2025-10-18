Минус рёбра, плюс риск: врачи предупредили о смертельно опасной моде
Погоня за идеальными формами вновь становится причиной тревоги у врачей. После волны популярности "пышных" телосложений в моду возвращается тренд на экстремально узкую талию. Чтобы добиться нужных пропорций, некоторые женщины идут на радикальные меры — от тугих корсетов до операций по удалению или деформации рёбер.
О рисках таких процедур рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с ИА Regnum. По словам специалиста, мода на опасные манипуляции с костями может привести к серьёзным последствиям, поскольку человек лишает себя естественной защиты внутренних органов.
Когда красота становится угрозой
"На самом деле известные во всем мире люди нередко используют такие методы. Удаление двенадцатого и одиннадцатого ребра, скажем так, не столь трагично для организма. Это рудимент. Но в организме человека нет ничего лишнего. Поэтому после подобных операций можно ожидать какие-то проблемы в будущем", — пояснил врач Андрей Кондрахин.
Традиционно такие операции проводят ради визуального уменьшения объёма талии — создаётся иллюзия "песочных часов". Вопреки представлениям, процедура не является косметической в прямом смысле, а представляет собой хирургическое вмешательство в опорно-двигательную систему.
Даже если речь идёт об "удалении рудиментарных рёбер", врач подчёркивает: каждое ребро выполняет защитную функцию, образуя костный каркас грудной клетки и поясничной зоны.
Рёбра — не просто "лишние кости"
Рёбра защищают жизненно важные органы: лёгкие, печень, селезёнку и особенно почки. После удаления или деформации костей эта защита ослабевает.
"Потому что рёбра прикрывают разные органы, в частности почки. То есть травмы почек в таких случаях становятся более очевидны. Это такая история, которая может начаться неожиданно для человека просто потому, что эти органы становятся неприкрытыми", — добавил Кондрахин.
Даже лёгкое падение или удар может привести к повреждению органов, которые раньше были надёжно защищены костями и мышцами. Кроме того, после подобных операций возрастает риск хронических болей, деформаций позвоночника и проблем с дыханием.
Новая опасная тенденция — "ломать, а не удалять"
Современные пластические хирурги нередко предлагают альтернативу удалению рёбер — их перелом с фиксацией в новом положении.
"Раньше рёбра только удаляли, а сейчас просто их ломают таким образом, что они отводятся вниз, образуя на талии некий дефект. Могу сказать, что это лучше, чем вообще удалить ребро полностью. Удаление — это минимум две серьёзные операции, а вот такой перелом — это некая модификация. Но никто ещё не смотрел, какие будут осложнения от переломов. Возможно всё те же, что угрожают человеку и при обычном удалении", — отметил врач.
Такие "модификации" позволяют добиться визуального сужения талии без полного удаления костей, однако их последствия остаются непредсказуемыми.
"Это новое совершенно веяние. Но оно — как лёгкие сигареты. Сигареты в принципе убивают, а лёгкие убивают легко. Тут такой же принцип", — образно сравнил Кондрахин.
Почему операция так опасна
Удаление или перелом рёбер — это не косметическая коррекция, а хирургическая травма, затрагивающая дыхательную и опорно-двигательную системы.
После вмешательства нарушается стабильность грудной клетки, может измениться осанка и подвижность позвоночника. Даже частичная потеря рёбер способна повлиять на функцию дыхания и привести к хроническим болям.
|Возможные осложнения
|Что происходит
|Ослабление защиты почек и печени
|Органы становятся уязвимыми при ударах
|Деформация грудной клетки
|Меняется форма и симметрия тела
|Боли при дыхании и движении
|Повреждаются нервы и мышцы
|Нарушение осанки
|Перераспределяется нагрузка на позвоночник
|Воспаления и инфицирование
|Открытые полости после операции повышают риск осложнений
Кроме того, подобные операции требуют длительного восстановления - от трёх до шести месяцев, а результат не всегда предсказуем.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: стремиться к идеальной талии любой ценой.
Последствие: необратимое повреждение костей и внутренних органов.
Альтернатива: комплекс физических упражнений, питание и правильная осанка.
-
Ошибка: доверять непроверенным клиникам и "авторским методикам".
Последствие: риск осложнений и инфекций.
Альтернатива: выбирать сертифицированные медицинские учреждения и консультироваться с врачом-терапевтом.
-
Ошибка: считать рёбра "ненужными".
Последствие: ослабление естественной защиты тела.
Альтернатива: понимать анатомическую роль костей и относиться к ним как к важнейшей опоре организма.
Альтернативные способы моделирования талии
Не прибегая к хирургии, добиться выразительного силуэта можно безопасными методами:
-
Физические упражнения. Планка, боковые скручивания и дыхательная гимнастика "вакуум" укрепляют мышцы кора и делают талию визуально тоньше.
-
Постуральная коррекция. Правильная осанка вытягивает силуэт и "открывает" талию.
-
Массаж и лимфодренаж. Помогают вывести избыточную жидкость и улучшить микроциркуляцию.
-
Корректирующее бельё. Создаёт визуальный эффект, не повреждая кости.
|Метод
|Преимущества
|Ограничения
|Упражнения
|Естественно укрепляют мышцы
|Требуют регулярности
|Диета
|Поддерживает нормальный вес
|Не меняет анатомию
|Корсеты
|Даёт временный визуальный эффект
|Может нарушить дыхание при длительном ношении
|Хирургия
|Быстрый результат
|Высокий риск осложнений
Психология "тонкой талии"
Многие пациенты, решившиеся на удаление рёбер, руководствуются не медицинскими показаниями, а влиянием социальных сетей и модных стандартов. Эксперты отмечают, что культ идеального тела формирует психологическую зависимость от внешности и подталкивает к опасным решениям.
Медики призывают подходить к вопросу красоты через призму здоровья, а не сиюминутных трендов.
А что если операция уже сделана?
Тем, кто прошёл через подобные процедуры, врач советует регулярно наблюдаться у специалистов — терапевта, нефролога и ортопеда. Это поможет вовремя выявить возможные последствия — от болевых синдромов до смещения внутренних органов.
Рекомендуется избегать физических нагрузок, связанных с ударами и резкими движениями, а также соблюдать защитный режим для поясничной области.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли безопасно удалить рёбра ради красоты?
Нет. Любое вмешательство в костную структуру несёт риски и должно проводиться только по медицинским показаниям.
Сколько рёбер обычно удаляют?
Обычно речь идёт о 11-м и 12-м парах, но даже они выполняют защитную функцию.
Может ли операция повлиять на дыхание?
Да, особенно при неправильном восстановлении грудной клетки.
Есть ли реабилитация после процедуры?
Да, до 6 месяцев, включая ношение корсета, ограничение движений и физиотерапию.
