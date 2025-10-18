Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Два врача проводят хирургическую операцию
Два врача проводят хирургическую операцию
© freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:54

Минус рёбра, плюс риск: врачи предупредили о смертельно опасной моде

Врач Андрей Кондрахин предупредил об опасности моды на удаление рёбер ради узкой талии

Погоня за идеальными формами вновь становится причиной тревоги у врачей. После волны популярности "пышных" телосложений в моду возвращается тренд на экстремально узкую талию. Чтобы добиться нужных пропорций, некоторые женщины идут на радикальные меры — от тугих корсетов до операций по удалению или деформации рёбер.

О рисках таких процедур рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с ИА Regnum. По словам специалиста, мода на опасные манипуляции с костями может привести к серьёзным последствиям, поскольку человек лишает себя естественной защиты внутренних органов.

Когда красота становится угрозой

"На самом деле известные во всем мире люди нередко используют такие методы. Удаление двенадцатого и одиннадцатого ребра, скажем так, не столь трагично для организма. Это рудимент. Но в организме человека нет ничего лишнего. Поэтому после подобных операций можно ожидать какие-то проблемы в будущем", — пояснил врач Андрей Кондрахин.

Традиционно такие операции проводят ради визуального уменьшения объёма талии — создаётся иллюзия "песочных часов". Вопреки представлениям, процедура не является косметической в прямом смысле, а представляет собой хирургическое вмешательство в опорно-двигательную систему.

Даже если речь идёт об "удалении рудиментарных рёбер", врач подчёркивает: каждое ребро выполняет защитную функцию, образуя костный каркас грудной клетки и поясничной зоны.

Рёбра — не просто "лишние кости"

Рёбра защищают жизненно важные органы: лёгкие, печень, селезёнку и особенно почки. После удаления или деформации костей эта защита ослабевает.

"Потому что рёбра прикрывают разные органы, в частности почки. То есть травмы почек в таких случаях становятся более очевидны. Это такая история, которая может начаться неожиданно для человека просто потому, что эти органы становятся неприкрытыми", — добавил Кондрахин.

Даже лёгкое падение или удар может привести к повреждению органов, которые раньше были надёжно защищены костями и мышцами. Кроме того, после подобных операций возрастает риск хронических болей, деформаций позвоночника и проблем с дыханием.

Новая опасная тенденция — "ломать, а не удалять"

Современные пластические хирурги нередко предлагают альтернативу удалению рёбер — их перелом с фиксацией в новом положении.

"Раньше рёбра только удаляли, а сейчас просто их ломают таким образом, что они отводятся вниз, образуя на талии некий дефект. Могу сказать, что это лучше, чем вообще удалить ребро полностью. Удаление — это минимум две серьёзные операции, а вот такой перелом — это некая модификация. Но никто ещё не смотрел, какие будут осложнения от переломов. Возможно всё те же, что угрожают человеку и при обычном удалении", — отметил врач.

Такие "модификации" позволяют добиться визуального сужения талии без полного удаления костей, однако их последствия остаются непредсказуемыми.

"Это новое совершенно веяние. Но оно — как лёгкие сигареты. Сигареты в принципе убивают, а лёгкие убивают легко. Тут такой же принцип", — образно сравнил Кондрахин.

Почему операция так опасна

Удаление или перелом рёбер — это не косметическая коррекция, а хирургическая травма, затрагивающая дыхательную и опорно-двигательную системы.

После вмешательства нарушается стабильность грудной клетки, может измениться осанка и подвижность позвоночника. Даже частичная потеря рёбер способна повлиять на функцию дыхания и привести к хроническим болям.

Возможные осложнения Что происходит
Ослабление защиты почек и печени Органы становятся уязвимыми при ударах
Деформация грудной клетки Меняется форма и симметрия тела
Боли при дыхании и движении Повреждаются нервы и мышцы
Нарушение осанки Перераспределяется нагрузка на позвоночник
Воспаления и инфицирование Открытые полости после операции повышают риск осложнений

Кроме того, подобные операции требуют длительного восстановления - от трёх до шести месяцев, а результат не всегда предсказуем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: стремиться к идеальной талии любой ценой.
    Последствие: необратимое повреждение костей и внутренних органов.
    Альтернатива: комплекс физических упражнений, питание и правильная осанка.

  2. Ошибка: доверять непроверенным клиникам и "авторским методикам".
    Последствие: риск осложнений и инфекций.
    Альтернатива: выбирать сертифицированные медицинские учреждения и консультироваться с врачом-терапевтом.

  3. Ошибка: считать рёбра "ненужными".
    Последствие: ослабление естественной защиты тела.
    Альтернатива: понимать анатомическую роль костей и относиться к ним как к важнейшей опоре организма.

Альтернативные способы моделирования талии

Не прибегая к хирургии, добиться выразительного силуэта можно безопасными методами:

  • Физические упражнения. Планка, боковые скручивания и дыхательная гимнастика "вакуум" укрепляют мышцы кора и делают талию визуально тоньше.

  • Постуральная коррекция. Правильная осанка вытягивает силуэт и "открывает" талию.

  • Массаж и лимфодренаж. Помогают вывести избыточную жидкость и улучшить микроциркуляцию.

  • Корректирующее бельё. Создаёт визуальный эффект, не повреждая кости.

Метод Преимущества Ограничения
Упражнения Естественно укрепляют мышцы Требуют регулярности
Диета Поддерживает нормальный вес Не меняет анатомию
Корсеты Даёт временный визуальный эффект Может нарушить дыхание при длительном ношении
Хирургия Быстрый результат Высокий риск осложнений

Психология "тонкой талии"

Многие пациенты, решившиеся на удаление рёбер, руководствуются не медицинскими показаниями, а влиянием социальных сетей и модных стандартов. Эксперты отмечают, что культ идеального тела формирует психологическую зависимость от внешности и подталкивает к опасным решениям.

Медики призывают подходить к вопросу красоты через призму здоровья, а не сиюминутных трендов.

А что если операция уже сделана?

Тем, кто прошёл через подобные процедуры, врач советует регулярно наблюдаться у специалистов — терапевта, нефролога и ортопеда. Это поможет вовремя выявить возможные последствия — от болевых синдромов до смещения внутренних органов.

Рекомендуется избегать физических нагрузок, связанных с ударами и резкими движениями, а также соблюдать защитный режим для поясничной области.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли безопасно удалить рёбра ради красоты?
Нет. Любое вмешательство в костную структуру несёт риски и должно проводиться только по медицинским показаниям.

Сколько рёбер обычно удаляют?
Обычно речь идёт о 11-м и 12-м парах, но даже они выполняют защитную функцию.

Может ли операция повлиять на дыхание?
Да, особенно при неправильном восстановлении грудной клетки.

Есть ли реабилитация после процедуры?
Да, до 6 месяцев, включая ношение корсета, ограничение движений и физиотерапию.

