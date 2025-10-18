Минус рёбра, плюс риск: врачи предупредили о смертельно опасной моде

Погоня за идеальными формами вновь становится причиной тревоги у врачей. После волны популярности "пышных" телосложений в моду возвращается тренд на экстремально узкую талию. Чтобы добиться нужных пропорций, некоторые женщины идут на радикальные меры — от тугих корсетов до операций по удалению или деформации рёбер.

О рисках таких процедур рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с ИА Regnum. По словам специалиста, мода на опасные манипуляции с костями может привести к серьёзным последствиям, поскольку человек лишает себя естественной защиты внутренних органов.

Когда красота становится угрозой

"На самом деле известные во всем мире люди нередко используют такие методы. Удаление двенадцатого и одиннадцатого ребра, скажем так, не столь трагично для организма. Это рудимент. Но в организме человека нет ничего лишнего. Поэтому после подобных операций можно ожидать какие-то проблемы в будущем", — пояснил врач Андрей Кондрахин.

Традиционно такие операции проводят ради визуального уменьшения объёма талии — создаётся иллюзия "песочных часов". Вопреки представлениям, процедура не является косметической в прямом смысле, а представляет собой хирургическое вмешательство в опорно-двигательную систему.

Даже если речь идёт об "удалении рудиментарных рёбер", врач подчёркивает: каждое ребро выполняет защитную функцию, образуя костный каркас грудной клетки и поясничной зоны.

Рёбра — не просто "лишние кости"

Рёбра защищают жизненно важные органы: лёгкие, печень, селезёнку и особенно почки. После удаления или деформации костей эта защита ослабевает.

"Потому что рёбра прикрывают разные органы, в частности почки. То есть травмы почек в таких случаях становятся более очевидны. Это такая история, которая может начаться неожиданно для человека просто потому, что эти органы становятся неприкрытыми", — добавил Кондрахин.

Даже лёгкое падение или удар может привести к повреждению органов, которые раньше были надёжно защищены костями и мышцами. Кроме того, после подобных операций возрастает риск хронических болей, деформаций позвоночника и проблем с дыханием.

Новая опасная тенденция — "ломать, а не удалять"

Современные пластические хирурги нередко предлагают альтернативу удалению рёбер — их перелом с фиксацией в новом положении.

"Раньше рёбра только удаляли, а сейчас просто их ломают таким образом, что они отводятся вниз, образуя на талии некий дефект. Могу сказать, что это лучше, чем вообще удалить ребро полностью. Удаление — это минимум две серьёзные операции, а вот такой перелом — это некая модификация. Но никто ещё не смотрел, какие будут осложнения от переломов. Возможно всё те же, что угрожают человеку и при обычном удалении", — отметил врач.

Такие "модификации" позволяют добиться визуального сужения талии без полного удаления костей, однако их последствия остаются непредсказуемыми.

"Это новое совершенно веяние. Но оно — как лёгкие сигареты. Сигареты в принципе убивают, а лёгкие убивают легко. Тут такой же принцип", — образно сравнил Кондрахин.

Почему операция так опасна

Удаление или перелом рёбер — это не косметическая коррекция, а хирургическая травма, затрагивающая дыхательную и опорно-двигательную системы.

После вмешательства нарушается стабильность грудной клетки, может измениться осанка и подвижность позвоночника. Даже частичная потеря рёбер способна повлиять на функцию дыхания и привести к хроническим болям.