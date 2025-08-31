Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интервальные тренировки
Интервальные тренировки
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:30

Рёбра сигналят после пресса: когда обычная боль превращается в тревожный симптом

Боль в рёбрах после упражнений на пресс объяснили врачи

Когда человек начинает тренироваться или увеличивает нагрузку, естественно сталкивается с ощущением мышечной боли. Это неотъемлемая часть любого фитнес-процесса, особенно на старте. Главное — уметь отличать обычную мышечную крепатуру от боли, связанной с травмой. Если игнорировать сигналы организма, дискомфорт может перерасти в более серьёзную проблему. Поэтому важно прислушиваться к себе и вовремя принимать меры: дать мышцам отдых или при необходимости обратиться к врачу.

Почему болят рёбра после упражнений на пресс

Рёберная боль после тренировки пресса чаще всего объясняется двумя причинами: обычной крепатурой или работой мышц живота, которые тянут рёбра в местах крепления. В таких случаях неприятные ощущения должны исчезнуть за несколько дней. Но если боль усиливается, не проходит после отдыха и мешает дыханию или движениям, стоит проконсультироваться со специалистом — это может быть признаком травмы или другой патологии.

Мышцы живота — прямая, косые и поперечная — крепятся к рёбрам и хрящам грудной клетки. При активной работе они выполняют роль рычагов, перегружаются и наполняются продуктами обмена. После завершения упражнений мышцы продолжают тянуть за точки крепления, что и вызывает болезненность. Обычно дискомфорт заметен после скручиваний, подъёмов корпуса и других силовых упражнений на пресс.

Как распознать обычную крепатуру

Иногда сложно понять, связано ли недомогание с перенапряжением или с травмой. Для задержанной мышечной боли характерны следующие признаки:

• появление спустя несколько часов после нагрузки, а не во время тренировки;
• отсутствие чёткого механизма травмы;
• равномерная тупая боль или жжение;
• облегчение после лёгкой растяжки или разминки.

В таких случаях речь идёт о DOMS (delayed onset muscle soreness) — нормальной реакции организма. Справиться с ней помогают холодные компрессы, лёгкая активность, умеренные растяжки и полноценный отдых. Самый надёжный способ ускорить восстановление — продолжать движение, давая мышцам "промыться" за счёт кровотока.

Если же боль острая, локализованная, усиливается при растяжении и сохраняется более нескольких дней, это сигнал возможной травмы. Тогда необходим осмотр врача.

Как предотвратить боль в рёбрах

Чтобы минимизировать неприятные ощущения, стоит уделять внимание разминке и заминке. Подготовка к нагрузке должна включать:

  1. Лёгкую физическую активность 5-10 минут для разогрева.

  2. Растяжку основных мышц, которые будут работать, по 30-60 секунд на каждую группу.

  3. Постепенное увеличение нагрузки, без резких переходов к сложным упражнениям.

После тренировки растяжка не менее важна, чем до неё. Она помогает снять напряжение, сохранить гибкость и ускорить восстановление. Для качественного выполнения упражнений можно обратиться к тренеру, физиотерапевту или преподавателю йоги. Эти специалисты подскажут, как грамотно растягиваться и укреплять мышцы.

Полезным дополнением к тренировкам станет йога или пилатес. Такие практики развивают гибкость всего тела, улучшают выносливость, равновесие и осанку, а также укрепляют мелкие мышцы-стабилизаторы, о которых часто забывают.

Когда стоит остановиться

Даже опытные спортсмены порой игнорируют сигналы организма, продолжая заниматься через боль. Это опасная привычка. Важно отслеживать:

• частоту и интенсивность боли;
• когда именно она возникает — во время нагрузки или после;
• характер ощущений: жжение, тупая тянущая боль, острый укол и др.;
• факторы, которые усиливают или снижают дискомфорт.

Такой анализ поможет не только понять природу боли, но и будет полезен врачу, если придётся обратиться за помощью. Главное правило — если боль не похожа на обычную крепатуру и мешает двигаться, тренировки стоит прекратить.

Боль в рёбрах после упражнений на пресс — распространённое явление. Чаще всего она связана с работой мышц, прикреплённых к рёбрам, и проходит за несколько дней. Чтобы снизить риск, не пренебрегайте разминкой и растяжкой, а при подозрении на травму лучше не откладывать визит к врачу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как тренировать бицепс: рекомендации по упражнениям от экспертов сегодня в 9:30

Как заставить бицепсы расти быстрее? Один секрет, о котором мало кто знает

Правильная техника тренировки бицепсов поможет не только увеличить их массу, но и избежать травм. Какие упражнения эффективны для каждой части мышцы?

Читать полностью » Эксперт С. Джей Макшейн назвал правильную технику планки для кора и спины сегодня в 9:10

Планка может обернуться травмой: что забывают сделать большинство людей

Простая хитрость сделает вашу планку эффективнее, укрепит мышцы кора и убережёт поясницу от перегрузки. Узнайте, какой приём часто забывают.

Читать полностью » Восстановление после тренировки требует 48 часов отдыха — American Council on Exercise сегодня в 8:50

Усталость после тренировки: сигнал силы или тревожный знак для организма

После сложной тренировки часто ощущается усталость и боль в мышцах. Узнайте, что помогает телу быстрее восстановиться и избежать выгорания.

Читать полностью » Физиотерапевт Карли Канo объяснила, как сделать Детскую позу более комфортной сегодня в 8:30

Детская поза в йоге: почему она может причинить боль и что с этим делать

Детская поза — это простое и полезное упражнение, но она может быть не так легка, как кажется. Как улучшить её выполнение и избежать дискомфорта — читайте в статье.

Читать полностью » Физиотерапевты объяснили, почему бёрпи и скручивания могут быть вредны сегодня в 8:10

Безопасные аналоги: чем заменить самые вредные упражнения

Некоторые привычные упражнения в спортзале могут быть опасны и вовсе не так полезны, как кажется. Узнайте, какие движения лучше исключить.

Читать полностью » Ходьба 2 мили в день помогает снизить вес — врачи назвали условия сегодня в 7:50

Ходьба против ожирения: что скрывают всего 40 минут движения

Ходьба на 2 мили в день может помочь снизить вес и улучшить здоровье. Но всё зависит от того, как именно встроить её в образ жизни.

Читать полностью » Как тренироваться по программе Navy SEAL для развития выносливости и силы сегодня в 7:30

Как тренироваться по методике Navy SEALs, чтобы добиться невероятных результатов за месяц

Узнайте, как тренироваться как настоящий Navy SEAL, увеличивая выносливость и развивая силу с помощью пирамидальных упражнений и тренировки с подвесными устройствами.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо назвала степпер эффективной кардиотренировкой сегодня в 7:10

Каждая ступень — как бой: почему этот тренажёр пугает и манит

Степпер кажется пыткой? На самом деле это один из самых эффективных способов укрепить сердце, кости и мышцы. Вот как превратить его в мощную тренировку.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Английские собаки: преимущества и недостатки содержания в домашних условиях
Дом

Какие материалы лучше всего подходят для постельного белья — рекомендации специалиста
Еда

Заготовьте сливовое варенье на зиму: рецепт из 1 кг слив и 500 г сахара
Красота и здоровье

Медики: употребление воды из нагретых в машине бутылок повышает риск обезвоживания и проблем с ЖКТ
Красота и здоровье

Лондонские учёные: висцеральный жир ускоряет старение сердца
Садоводство

Зачем опытные дачники подсыпают кофейную гущу под растения: 3 секрета богатого урожая
Авто и мото

Средняя поездка на каршеринге в Москве достигла 63 минут и 23 км — департамент транспорта
Туризм

Женщину не пустили в Турцию из-за загранпаспорта с остатком менее 150 дней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru