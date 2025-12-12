Историческому мосту нанесен удар: инженеры оценивают ущерб от столкновения с угнанным судном

В Венеции один из самых узнаваемых символов города оказался под ударом — и причиной стала не авария из-за тесного трафика каналов, а угон служебного транспорта. Об этом сообщает агентство ANSA: в историческом центре Венеции женщина захватила грузовую лодку службы доставки и на высокой скорости протаранила мост Риальто. В результате пострадала часть мраморного ограждения, а посылки из курьерского груза оказались в воде Большого канала.

Как произошло столкновение у моста Риальто

По данным ANSA, лодка на высокой скорости врезалась в конструкцию моста. Удар пришелся по зоне у основания: сначала судно столкнулось с тремя колоннами, расположенными рядом с Риальто. После этого лодка потеряла ход, и движение продолжить уже не смогла.

Повреждения, как уточняется, затронули одну из мраморных балюстрад. Из-за резкого удара часть перевозимых отправлений оказалась в воде Большого канала. В сообщении подчеркивается, что речь идет именно о грузовой лодке службы доставки, то есть о транспорте, который находился в работе.

Задержание и что пока неизвестно

После столкновения женщина выбралась на берег и попыталась скрыться. Однако, по информации ANSA, ее оперативно задержали сотрудники полиции. Подробности о ней пока не раскрываются: власти не называют ни личность задержанной, ни возможные мотивы.

Также пока нет окончательной оценки ущерба. Сообщается, что сумму повреждений предстоит определить инженерам и реставраторам. То есть дальнейшие выводы будут зависеть от технического обследования, поскольку пострадал элемент исторической архитектуры, который требует профессиональной оценки и, вероятно, восстановительных работ.