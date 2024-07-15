Британские медики адаптировали носимые устройства, такие как умные часы и браслеты, для долгосрочного мониторинга эффектов лекарств от аритмии в рамках клинических испытаний. Эти устройства, оснащенные специализированной системой ИИ, позволяли собирать и анализировать данные о сердечном ритме, отслеживая любые сбои.

В результате испытаний, которые продолжались 20 недель, было установлено, что два популярных лекарства — дигоксин и бета-блокаторы — одинаково эффективны и безопасны как в покое, так и при физических нагрузках.

Исследование показало, что применение таких технологий может значительно улучшить качество лечения сердечно-сосудистых заболеваний, предоставляя важные данные для подбора наиболее подходящей терапии, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Amnonb (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)