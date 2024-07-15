Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 87,7427
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 95,7588
В Британии адаптировали носимые устройства для долгосрочных проверок лекарств от аритмии
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука

В Британии адаптировали носимые устройства для долгосрочных проверок лекарств от аритмии

Британские медики адаптировали носимые устройства, такие как умные часы и браслеты, для долгосрочного мониторинга эффектов лекарств от аритмии в рамках клинических испытаний. Эти устройства, оснащенные специализированной системой ИИ, позволяли собирать и анализировать данные о сердечном ритме, отслеживая любые сбои.

В результате испытаний, которые продолжались 20 недель, было установлено, что два популярных лекарства — дигоксин и бета-блокаторы — одинаково эффективны и безопасны как в покое, так и при физических нагрузках.

Исследование показало, что применение таких технологий может значительно улучшить качество лечения сердечно-сосудистых заболеваний, предоставляя важные данные для подбора наиболее подходящей терапии, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Amnonb (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

RND: оппозиционер ФРГ Мерц пилотировал истребитель Eurofighter и оскандалился

RND: оппозиционер ФРГ Мерц пилотировал истребитель Eurofighter и оскандалился

Председатель оппозиционного блока ФРГ Христианско-демократического союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц оказался в центре политического скандала после того, как полетал за штурвалом истребителя Eurofighter.

Читать полностью
Президент Сирии Асад готов встретиться с Эрдоганом

Президент Сирии Асад готов встретиться с Эрдоганом

Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов пообщаться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, если такая встреча будет отвечать интересам Сирии. Асад подчеркнул, что любые переговоры должны основываться на уважении суверенитета. Видео опубликовала канцелярия сирийского лидера.

Читать полностью

Общество

В России радиометки и госномера станут обязательными для всех самокатов

В России радиометки и госномера станут обязательными для всех самокатов

В России предлагаются новые поправки к законопроекту, которые ужесточат контроль за пользователями самокатов.

Читать полностью
Ученый Дорохов: алкоголь может навредить качественному сну

Ученый Дорохов: алкоголь может навредить качественному сну

Больше не придётся считать овец, чтобы уснуть, ведь стали известны методики для быстрого погружения в сон. Об этом NewsInfo.Ru сообщил доктор биологических наук, заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Читать полностью

Новости