Ревень
Ревень
© commons.wikimedia.org by David Morris is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:26

Первый мороз — и вся работа насмарку: как не погубить ревень в Челябинской области

В Челябинской области ревень лучше сажать в конце августа – начале сентября

Ревень — долговечный многолетник, которому полезно укорениться до зимы: осенняя посадка делёнками помогает растению спокойно перезимовать и стартовать весной быстрее. Делить и пересаживать кусты можно с середины осени до ранней весны, когда растение в покое. В регионах с суровыми зимами весенняя посадка надёжнее, но осенняя допустима, если успеваете до промерзания почвы.

Когда сажать именно у нас

В Челябинской области первые заморозки возможны уже в сентябре (в 2025-м — с 14 сентября), а в октябре заморозки отмечаются по всей территории региона. Поэтому оптимальное "окно" для посадки делёнок — конец августа-первая половина сентября; при более поздних сроках обязательно мульчируйте. Климат региона континентальный, с длительной холодной зимой — ревеню это даже на руку: холод стимулирует весенний рост.

Место и почва

Выбирайте открытое солнечное место (легкая полутень допустима) с плодородной, удерживающей влагу, но не сырой землёй. Идеальная кислотность — около pH 6,0-6,8. Перед посадкой удалите сорняки и внесите хорошо перепревший компост/перегной. Если участок сырый — поднимите гряду или используйте большую ёмкость.

Посадочный материал и схема

Надёжнее всего сажать делёнки корневища с хотя бы одной развитой почкой. Между кустами оставляйте 75-90 см (крупным сортам — до 1 м): ревень быстро разрастается. По глубине ориентируйтесь на "уровень почки": располагайте её примерно на уровне поверхности или на 1-3 см ниже (в холодных местах можно чуть глубже, чтобы защитить от вымерзания), но не закапывайте "макушку" слишком глубоко — это повышает риск гнилей.

Пошагово (для Челябинской области)

  1. За 1-2 недели до посадки подготовьте ямы и щедро заправьте их перепревшей органикой.
  2. Поставьте делёнку так, чтобы точка роста была на уровне почвы (или до 3 см ниже), расправьте корни.
  3. Плотно присыпьте, хорошо полейте. В первый сезон держите почву равномерно влажной — без застойной воды.
  4. Замульчируйте вокруг (солома, компост) слоем 5-7 см, но не закрывайте саму "корону" - оставьте небольшое "окошко". Осенью это стабилизирует температуру и влагу; весной мульчу обновите.

Уход после посадки

— В первый сезон поливайте чаще, потом — только при длительной засухе.
— Удаляйте цветоносы, чтобы не тратить силы растения.
— Делите и омолаживайте куртины раз в 4-5 лет, когда куст "загустеет".
— На первую зиму в Челябинской области полезно подбросить вокруг кустов дополнительную мульчу после промерзания верхнего слоя — это защитит молодые корни от резких "качелей", но "макушку" не закапывайте.

Что нельзя делать

— Не срывайте черешки в первый год - растению нужно нарастить корневую систему. Начиная со второго года — понемногу; полноценный сбор обычно с третьего сезона.
— Не ешьте листья: они содержат много щавелевой кислоты и её солей — пригодны в пищу только черешки. Листья выбрасывайте (можно в компост), руки мойте.

Мини-план работ под сезонность Челябинской области

— Август-начало сентября: делёнки, подготовка ям, посадка.
— Сентябрь: поливы по мере подсыхания, лёгкая подкормка компостом.
— Октябрь: обновить мульчу вокруг (после устойчивых заморозков), обозначить "окно" над короной.
— Зима: укрытие не требуется — ревень очень зимостоек и нуждается в холоде, но молодые посадки выиграют от мульчи вокруг.

Почему ревень — "дачный аккумулятор" для нашего менталитета

Культура неприхотлива, живёт на одном месте десятилетиями, весной даёт один из самых ранних витаминных сборов для компотов, киселей и пирогов — без сложных "плясок" в будни, удобно для дачи "на выходных". Главное — правильно посадить и не "перекормить" поливами.

