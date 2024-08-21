Россия требует официальных переговоров с Германией по расследованию инцидента с "Северными потоками"

РФ выступает за переговоры с ФРГ по поводу теракта на "Северных потоках"

Российская Федерация настойчиво требует проведения официальных двусторонних переговоров с Германией в связи с расследованием инцидента с "Северными потоками".

Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова указала, что немецкая сторона не предоставляет имеющуюся у неё информацию по данному расследованию российским властям, несмотря на обязательства сделать это. Россия настаивает на необходимости проведения официальных двусторонних консультаций в соответствии с действующими международными нормами. Она отметила, что такие процедуры предусмотрены антитеррористическими конвенциями ООН.

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