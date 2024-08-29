Российские специальные подразделения методично собирают данные о наемниках, действующих на Украине, и на данный момент удалось идентифицировать свыше четырех тысяч таких лиц, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он пояснил, что специалисты ведут тщательный сбор информации о наемниках. По некоторым из них уже завершены заочные расследования. Мирошник подчеркнул, что все боевики, независимо от их принадлежности - будь то националисты, радикалы или иностранные наемники, будут привлечены к ответственности за совершенные преступления.

Он также отметил, что эти люди будут вынуждены постоянно опасаться возмездия, находясь под неусыпным наблюдением. Информация о их преступлениях станет известна в различных странах мира, что позволит понять, с кем имеют дело не только украинские власти, но и частные военные компании, действующие как центры вербовки наемников для Украины или по заказу киевского режима и его покровителей.

Мирошник добавил, что многие иностранные наемники демонстрируют пренебрежение к нормам международного гуманитарного права, склонны к насилию, убийствам, кровопролитию, издевательствам над гражданским населением и мародерству.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿