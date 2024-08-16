Белоруссия решила усилить границу с Украиной после инцидентов с беспилотниками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что контроль на границе с Украиной был усилен после уничтожения украинских беспилотников.

Он отметил, что в связи с этими событиями на белорусско-украинской границе были размещены дополнительные подразделения армии. Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам военной безопасности, как передает госагентство Белта.

Лукашенко запросил у военных информацию о текущей обстановке на границе, а также уточнил, были ли все подразделения выведены в район сосредоточения войск на случай непредвиденных ситуаций.

Он подчеркнул, что уже получил материалы и карту, и попросил военных доложить не только о текущих условиях, но и о развитии ситуации, а также предложить дальнейшие действия.

Ранее Лукашенко сообщил, что 9 августа над территорией Белоруссии были сбиты украинские беспилотники, предположительно ударные. Часть из них была уничтожена российскими силами над территорией России.

Эти действия он назвал провокацией и подчеркнул, что они не останутся без ответа. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин добавил, что по указанию Лукашенко была усилена военная группировка на Гомельском и Мозырском направлениях, которые граничат с Украиной.

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