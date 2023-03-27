Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что страна обладает уникальным оружием, которое способно уничтожить любого противника в случае угрозу существованию. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".
Патрушев подчеркнул, что Россия терпеливая страна и никого не собирается запугивать своим военным превосходством, тем не менее она способна уничтожить кого угодно, в том числе США.
Политик добавил, что американские политики находятся в плену иллюзий, что в случае превентивного удара Россия не сможет ответить. Такое мнение не только не дальновидно, но и опасно.
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