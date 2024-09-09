Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной КНДР и выразил уверенность в укреплении стратегического партнёрства

Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в честь 76-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики.
В своей телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, российский лидер подчеркнул, что Москва и Пхеньян продолжат развивать стратегическое сотрудничество.
Путин выразил уверенность, что совместные усилия обеих стран будут и далее способствовать укреплению всестороннего партнёрства, что отвечает интересам как российского, так и северокорейского народов.
В поздравлении также было отмечено, что это сотрудничество направлено на обеспечение безопасности и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в регионе Северо-Восточной Азии в целом.
Президент России добавил, что отношения между Москвой и Пхеньяном основываются на давних традициях дружбы и добрососедства, что было подтверждено недавними конструктивными переговорами на высшем уровне в столице КНДР.
В завершение Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а народу Северной Кореи — мира и процветания.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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