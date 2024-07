На встрече с Иньяцио Кассисом, швейцарским дипломатом, Сергей Лавров обратил внимание на изменение позиции Швейцарии относительно ее традиционного нейтралитета, подчеркнув, что Москва примет это во внимание при формировании своей дальнейшей внешнеполитической стратегии.

По словам представителей МИД России, Швейцария отходит от своих нейтралитетных принципов, присоединяясь к антироссийским мерам, поддерживаемым Западом и направленным на всестороннюю поддержку украинского руководства.

Лавров также представил свою оценку событий на Украине, начиная с 2014 года, и указал на неэффективность попыток Запада диктовать России условия.

В МИД подчеркнули, что действия Швейцарии, отходящей от своих нейтралитетных обязательств, будут учтены при разработке российской политики в отношении этой страны.

Диалог между Лавровым и Кассисом проходил в Нью-Йорке на фоне открытых дебатов Совета Безопасности ООН и длился около часа. По завершении, Лавров охарактеризовал беседу как "интересную".

На заседании Совбеза ООН, посвященном многостороннему сотрудничеству для создания справедливого и стабильного мира, Лавров высказался о решении Германии разместить американские ракеты на своей территории, назвав это действие унижением для немецкого народа.

Министр также поднял вопрос украинского кризиса, отмечая, что его решение должно сопровождаться действиями по устранению угрозы для России со стороны Запада.

Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)