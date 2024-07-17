В рамках открытых дебатов по многосторонности в Совете Безопасности ООН под руководством главы МИД РФ Сергея Лаврова Россия смогла обеспечить участие всех ключевых региональных держав.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что состав участников заседания Совбеза можно расценивать как существенное достижение Российской Федерации и ее союзников. Он отметил, что в зале присутствовали представители всех без исключения значимых региональных держав.

По оценке Амбразевича, ни одно влиятельное государство не проигнорировало это мероприятие.

Заместитель министра также обратил внимание на то, что эти страны сотрудничают с Российской Федерацией в достижении целей, озвученных в выступлении Сергея Лаврова. Среди них — возрождение и восстановление многосторонности, устранение гегемонии и односторонних действий, отказ от непрозрачных правил, а также возвращение к изначальному духу ООН, заложенному ее основателями.

Таким образом, Амбразевич подчеркнул важность и успешность проведенного мероприятия, отметив высокий уровень представительства и общность целей участников в отношении развития многосторонней дипломатии и укрепления роли ООН.

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