Россия и Словакия обсуждают возобновление работы Русского дома в Братиславе

Обсуждение возможности возобновления деятельности Русского дома в Братиславе, столице Словакии, ведется с местными властями, однако говорить о конкретных сроках открытия пока рано, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

Он подчеркнул, что переговоры с участием российского посольства в Братиславе продолжаются, но конкретной даты открытия Русского дома пока нет.

Шевцов также отметил, что в сотрудничестве с посольством проводится оценка целесообразности открытия этого культурного центра.

В апреле 2023 года глава Россотрудничества Евгений Примаков упомянул Словакию среди стран, где деятельность Русских домов приостановлена. В январе того же года словацкое издание Pravda сообщило, что министр культуры Мартина Шимковичова отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией. Позже Примаков выразил готовность рассмотреть возможность возобновления работы Русского дома в Словакии, при условии инициативы со стороны Словакии.

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