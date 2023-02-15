Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено терактам на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку. 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН", — подчеркнул Полянский.
Напомним, ранее, 8 февраля, американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором доказал, что указанный террористический акт был совершен Соединенными Штатами.
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