Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено терактам на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку. 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН", — подчеркнул Полянский.

Напомним, ранее, 8 февраля, американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором доказал, что указанный террористический акт был совершен Соединенными Штатами.