РФ призывает Аргентину не придерживаться однобокой позиции по Украине

Российское посольство в Буэнос-Айресе обратилось к аргентинскому правительству с просьбой не поддерживать односторонние заявления, исходящие от администрации Владимира Зеленского относительно ситуации на Украине.

В ответ на комментарий аргентинского МИД, который осудил российскую атаку в Полтаве и призвал к прекращению насилия, посольство выразило свою позицию.

Россия оспаривает такое толкование событий, указывая, что целью атаки был учебный центр Вооруженных Сил Украины, где обучались специалисты по связи, радиоэлектронной борьбе и операторы дронов под руководством иностранных специалистов.

Эти дроны, по утверждению посольства, используются для нападений на гражданские объекты и население России.

Посольство также упомянуло, что факт наличия военнослужащих среди погибших подтверждается киевскими властями, что, по их мнению, делает данный объект законной военной целью.

Российская дипломатическая миссия призвала аргентинскую сторону к более объективной оценке событий в зоне конфликта и к отказу от поддержки односторонних интерпретаций, продвигаемых Зеленским и его западными союзниками.

Фото: commons. wikimedia.org/Rakoon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)