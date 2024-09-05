Российское посольство в Буэнос-Айресе обратилось к аргентинскому правительству с просьбой не поддерживать односторонние заявления, исходящие от администрации Владимира Зеленского относительно ситуации на Украине.
В ответ на комментарий аргентинского МИД, который осудил российскую атаку в Полтаве и призвал к прекращению насилия, посольство выразило свою позицию.
Россия оспаривает такое толкование событий, указывая, что целью атаки был учебный центр Вооруженных Сил Украины, где обучались специалисты по связи, радиоэлектронной борьбе и операторы дронов под руководством иностранных специалистов.
Эти дроны, по утверждению посольства, используются для нападений на гражданские объекты и население России.
Посольство также упомянуло, что факт наличия военнослужащих среди погибших подтверждается киевскими властями, что, по их мнению, делает данный объект законной военной целью.
Российская дипломатическая миссия призвала аргентинскую сторону к более объективной оценке событий в зоне конфликта и к отказу от поддержки односторонних интерпретаций, продвигаемых Зеленским и его западными союзниками.
Фото: commons. wikimedia.org/Rakoon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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