Тень заговора: Вучич предупрежден о готовящемся перевороте в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о получении официальной информации из России о готовящемся государственном перевороте в стране.
По его словам, компетентные органы, включая Агентство безопасности и информации (БИА), активно занимаются расследованием этого вопроса. Вучич заверил граждан, что ситуация находится под контролем и призвал их не поддаваться панике.
На фоне этих сообщений в Сербии продолжаются протесты, связанные с планами по добыче и переработке лития на западе страны. Очередная массовая акция запланирована на 10 августа в Белграде.
Сербские власти видят в литиевом проекте значительный экономический потенциал. В июле был подписан меморандум о стратегическом партнерстве с ЕС в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электромобилей. Вучич ожидает привлечения не менее 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций, что может существенно увеличить ВВП страны.
Однако проект вызывает опасения у экологов. В 2022 году правительство Сербии отказалось от сотрудничества с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития из-за массовых протестов. Несмотря на это, Вучич не исключает возможности начала добычи лития в 2028 году.
Фото: securityconference. org/Guelland/ MSC(Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
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