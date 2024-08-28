Москва предостерегает: эскалация напряженности вокруг Белоруссии может иметь серьезные последствия

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выступила с жестким предупреждением в адрес Киева и его западных союзников относительно возможных угроз в отношении Минска.
Дипломат подчеркнула, что любые агрессивные действия против Беларуси могут привести к непредсказуемым последствиям не только для Украины, но и для стран, поддерживающих ее.
Захарова напомнила о существовании обновленной в 2021 году военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии, которая предусматривает совместную оборону общих границ. Она также отметила наличие на территории Беларуси совместной группировки войск и тактического ядерного оружия.
Представитель МИД призвала руководство НАТО и ведущие страны-члены альянса умерить пыл своих подопечных, намекая на возможность втягивания блока в масштабный вооруженный конфликт.
Эти заявления прозвучали в ответ на недавнее обращение украинского МИДа, в котором выражалась обеспокоенность концентрацией белорусских войск, в том числе сил специальных операций, вблизи украинской границы. Киев заверил, что не планирует никаких недружественных действий, и призвал Минск отвести войска на безопасное расстояние.
Ситуация вокруг белорусско-украинской границы остается напряженной, и заявления российской стороны подчеркивают серьезность потенциальных рисков эскалации конфликта в регионе. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, осознавая возможные последствия дальнейшего обострения ситуации.
Фото: commons. wikimedia.org/Rakoon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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