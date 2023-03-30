Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что электроника с отечественными процессорами будет получать преимущество при проведении госзакупок. Об этом он сообщили во время заседания правительства.

Мишустин подчеркнул, что кабинет министров по поручению президента продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета страны.

В случае, если подобное предложение будет отсутствовать, то в приоритете будет отечественная электроника с зарубежными компонентами. И только в том, случае, если и ее не будет, то будет рассматриваться закупка иностранной продукции.