РФ увеличила свою долю в импорте свинины в КНР до более чем 5%

В июле Россия увеличила свою долю в китайском импорте свинины до более чем 5%, что позволило ей впервые занять пятое место среди крупнейших поставщиков этого мяса в Китай с объемом поставок в 9,6 миллиона долларов, согласно данным местной статистической службы, проанализированным РИА Новости.
В июле Китай увеличил импорт российской свинины в 4,3 раза по сравнению с июнем, достигнув суммы в 9,6 миллиона долларов. В то же время, Китай сократил импорт свинины из Франции и Чили, которые ранее были в пятерке лидеров.
Импорт из Франции упал на 12%, до 8 миллионов долларов, а из Чили — на 10%, до 7,9 миллиона долларов. Также наблюдался спад импорта из Нидерландов (на 7%, до 10,5 миллиона долларов) и США (на 3%, до 6 миллионов долларов).
В результате, по итогам июля в пятерку главных импортеров свинины в Китай, помимо России, вошли Бразилия с объемами в 48,5 миллиона долларов (доля 28,1%), Испания — 48 миллионов (27,8%), Дания — 11,6 миллиона (6,7%) и Нидерланды (6,1%).
За первые семь месяцев 2024 года Китай импортировал свинину на общую сумму 1,14 миллиарда долларов (за весь 2023 год — 3,48 миллиарда). Поставки из России с начала года составили 12,5 миллиона долларов.
В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие с 2008 года. В феврале 2024 года китайские власти аттестовали три российских предприятия для поставок свинины в Китай. В апреле-мае 2024 года была приобретена первая партия на сумму 677 тысяч долларов.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что к 2 июня российские предприятия поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины, и к концу года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн, а потенциально и до 100 тысяч тонн.
Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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