Россия установила новый рекорд по экспорту пшеницы, поставив за рубеж 55,3 миллиона тонн в сельскохозяйственном сезоне 2023-2024 годов. Это составляет более четверти всего мирового экспорта, согласно данным Международного совета по зерну (МСЗ), проанализированным РИА Новости.

Данный показатель превысил июньский прогноз МСЗ (53,1 миллиона тонн) и на 15% превзошел прошлогодний результат. Доля России в мировом экспорте пшеницы достигла рекордных 26,1%, превысив предыдущий максимум 2017-2018 сельскохозяйственного года (23,4%).

В то время как мировой экспорт пшеницы незначительно увеличился по сравнению с прошлым годом (до 211,7 миллиона тонн), позиции других крупных экспортеров изменились. Евросоюз, занимающий второе место, незначительно увеличил поставки, но его доля на рынке сократилась. Экспорт из Канады, замыкающей тройку лидеров, снизился как в объеме, так и в процентном соотношении.

Таким образом, Россия укрепила свои позиции как ведущего мирового поставщика пшеницы, обеспечив значительную долю глобального рынка. Этот успех подтверждает эффективность российского аграрного сектора и его способность отвечать на растущий мировой спрос.

Напомним, что МСЗ — это межправительственная организация, занимающаяся вопросами международной торговли зерном, стабильности рынка и продовольственной безопасности, и Россия является ее членом.

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