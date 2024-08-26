Россия и Пакистан обсуждают долгосрочные поставки СПГ для удовлетворения энергетических потребностей Исламабада

Россия и Пакистан активно ведут переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) для долгосрочного удовлетворения энергетических нужд Пакистана.
Об этом сообщила официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч в интервью РИА Новости.
Она отметила, что Пакистан давно сотрудничает с Россией в энергетической сфере и выразила удовлетворение результатами недавних переговоров между странами по этому вопросу. В частности, обсуждаются возможные поставки СПГ, что является важным шагом в обеспечении стабильных энергоресурсов для Пакистана. Переговоры на эту тему будут продолжены.
Балоч также напомнила, что в прошлом году был подписан контракт на поставки энергоносителей, и в тестовом режиме Пакистан получил первую партию нефти объемом 100 тысяч тонн. Она подчеркнула, что страна довольна текущим уровнем сотрудничества с Россией.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что вопрос поставок СПГ в Пакистан обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом на саммите ШОС в Астане. Новак также отметил, что Россия уже поставила Пакистану 7 миллионов баррелей нефти.
Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в прошлом году заявил, что страна рассматривает возможность подписания долгосрочного контракта с Россией на поставку нефти, объёмы которой могут составить от 0,7 до 1 миллиона тонн в год.
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