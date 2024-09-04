Россия обвиняет Израиль в игнорировании решения СБ ООН о поэтапном прекращении огня в Газе

Руководство Израиля рассматривает переговоры об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, как "дымовую завесу" для отвлечения внимания от силового решения палестинского вопроса, заявил первый зампостпред РФ в ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что Израиль упорно ищет военное решение проблемы, игнорируя принятую 10 июня резолюцию 2735 Совета Безопасности ООН о поэтапном прекращении огня в секторе Газа.
Полянский подчеркнул, что Совет Безопасности признает необходимость переговоров и отсутствие альтернативы им для решения конфликта.
Однако, по его словам, руководство Израиля рассматривает переговоры как средство отвлечения внимания международного сообщества от силового подхода к палестинскому вопросу.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2735 в середине июня, предложенную США и включающую поэтапный план прекращения огня в секторе Газа.
В резолюции подчеркивается необходимость незамедлительного прекращения огня, вывода израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождения удерживаемых ХАМАС заложников и начала многолетнего плана восстановления анклава.
Однако, зампостпред РФ указал на недостатки резолюции и отметил, что Израиль продолжает искать военное решение проблемы, игнорируя решение Совета Безопасности ООН.
Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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