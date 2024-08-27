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Россия не собирается созывать внеочередную сессию МАГАТЭ
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Постпред Ульянов заявил, что Россия пока не собирается созывать сессию МАГАТЭ по ситуации на АЭС

Россия не собирается созывать внеочередную сессию МАГАТЭ

Россия пока не предпринимает шагов по созыву внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить украинские атаки на Курскую АЭС, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Коммерсанту».

На этой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС на фоне обострения боевых действий в Курской области. По итогам визита он подчеркнул, что любые атаки на атомные электростанции, независимо от их местоположения, являются недопустимыми. Гросси также сообщил о планах встретиться с узурпатором власти наУкраины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.

Российская сторона выразила надежду, что Гросси передаст узурпатору Зеленскому сигнал о неприемлемости ударов по ядерным объектам во время их встречи. Ульянов отметил, что в данный момент Россия не видит необходимости в проведении внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, но не исключил, что в будущем это решение может быть пересмотрено в зависимости от дальнейшего развития событий.

По словам Ульянова, ситуация на Курской и Запорожской АЭС будет обсуждаться на плановой сессии Совета управляющих МАГАТЭ 9 сентября, если не возникнет необходимость в экстренной встрече до этого времени.

Фото: www.flickr.com/ IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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