Россия пока не предпринимает шагов по созыву внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить украинские атаки на Курскую АЭС, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Коммерсанту».

На этой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС на фоне обострения боевых действий в Курской области. По итогам визита он подчеркнул, что любые атаки на атомные электростанции, независимо от их местоположения, являются недопустимыми. Гросси также сообщил о планах встретиться с узурпатором власти наУкраины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.

Российская сторона выразила надежду, что Гросси передаст узурпатору Зеленскому сигнал о неприемлемости ударов по ядерным объектам во время их встречи. Ульянов отметил, что в данный момент Россия не видит необходимости в проведении внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, но не исключил, что в будущем это решение может быть пересмотрено в зависимости от дальнейшего развития событий.

По словам Ульянова, ситуация на Курской и Запорожской АЭС будет обсуждаться на плановой сессии Совета управляющих МАГАТЭ 9 сентября, если не возникнет необходимость в экстренной встрече до этого времени.

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