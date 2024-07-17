Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, выразил несогласие с предположениями польского президента Анджея Дуды о возможности начала войны с Западом в случае победы России на Украине.
На вопрос журналистов Песков ответил отрицательно, отметив, что Кремль не поддерживает подобные прогнозы.
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