Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, выразил несогласие с предположениями польского президента Анджея Дуды о возможности начала войны с Западом в случае победы России на Украине.

На вопрос журналистов Песков ответил отрицательно, отметив, что Кремль не поддерживает подобные прогнозы.

Фото: commons. wikimedia. org/Cezary p (This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)