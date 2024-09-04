Медведев допустил расширение санитарного коридора до Польши

Россия рассматривает необходимость создания санитарного кордона на границе с Украиной для защиты своих территорий от обстрелов со стороны ВСУ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС отметил, что ширина этого кордона будет варьироваться в зависимости от того, какие именно виды вооружений будут поставляться Украине.

Медведев подчеркнул, что для предотвращения попадания снарядов на российскую территорию потребуется создать такой кордон, который обеспечит достаточную защиту. При этом он указал на возможность расширения этого санитарного пояса на значительное расстояние, если Украина получит дальнобойные ракеты и другие средства поражения. В таком случае, по его словам, границы санитарного кордона могут быть продлены вплоть до Польши.

Вопрос о создании санитарной зоны на украинской территории уже поднимался ранее. 13 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что Россия может рассмотреть возможность создания такой зоны, если обстрелы её регионов продолжатся. Позже, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, Путин вновь вернулся к этой теме, отметив, что Россия будет принимать меры по созданию "санитарного кордона" на территории Украины, если атаки с украинской стороны не прекратятся.

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