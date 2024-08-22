Российское посольство в Берне выразило озабоченность по поводу намерения Швейцарии присоединиться к проекту Европейского Союза "Военная мобильность".
Дипломатическое представительство РФ заявило, что этот шаг противоречит декларируемому нейтралитету альпийской республики и не будет способствовать укреплению ее безопасности.
Накануне швейцарское правительство анонсировало свое намерение стать участником инициативы ЕС, направленной на упрощение перемещения войск и военной техники по европейской территории.
Проект "Военная мобильность", неофициально именуемый "военным Шенгеном", был инициирован Евросоюзом в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Его основная цель заключается в стандартизации административных процедур для облегчения военных передвижений в Европе.
Несмотря на то, что Швейцария не является членом ЕС и НАТО, с конца февраля 2022 года Берн поддержал практически все европейские санкции против России. Более того, швейцарские вооруженные силы планируют принять участие в 24 военных учениях в 2024 году, большинство из которых будут проводиться совместно со странами НАТО.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария фактически утратила свой нейтральный статус. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по украинскому вопросу негативно повлияла на международную роль Берна.
По мнению российских дипломатов, с начала специальной военной операции России на Украине Швейцария де-факто отказалась от своего нейтрального статуса, встав на сторону Киева и его союзников по НАТО.
Таким образом, решение Швейцарии о присоединении к "военному Шенгену" ЕС вызывает серьезную обеспокоенность у российской стороны и ставит под сомнение традиционную нейтральную позицию альпийской республики на международной арене.
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