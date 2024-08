Меркурис: Россия использовала совершенные и современные технологии для сложного удара по Украине

Российская армия применила самые современные технологии при нанесении удара по ключевым объектам на территории Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.

По его мнению, этот удар был гораздо более сложным и мощным по сравнению с предыдущими атаками, проведенными в 2022 и 2023 годах.

Меркурис отметил, что российские беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в последней операции, прошли значительную модернизацию, что сделало их более эффективными. 26 августа российские военные нанесли масштабный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Атака была направлена на электроподстанции в нескольких областях, включая Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую, Днепропетровскую, Полтавскую, Николаевскую, Кировоградскую и Одесскую. Также были поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые играют ключевую роль в работе газотранспортной системы страны.

Кроме того, под удар попали склады с авиационными средствами поражения, переданными Украине западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях. В результате атаки были зафиксированы перебои в электроснабжении, а также сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии фронта, сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)