Россия и Северная Корея обсудили планы по расширению экономического сотрудничества

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо провели переговоры в Пхеньяне, на которых обсудили дальнейшее развитие двустороннего экономического сотрудничества.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Переговоры состоялись 27 августа и проходили в атмосфере взаимного доверия и дружбы. В ходе встречи стороны рассмотрели пути углубления экономического взаимодействия между Россией и Северной Кореей, что отражает стремление обеих стран к укреплению партнерства.

Ранее посол КНДР в России Син Хон Чхоль выразил надежду на дальнейшее углубление связей между Москвой и Пхеньяном. Этот визит стал продолжением диалога, начатого во время визита президента России Владимира Путина в Северную Корею 18-19 июня, когда были подписаны несколько ключевых соглашений.

В рамках этого визита было заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, а также договор о строительстве автомобильного моста через реку Туманная. Кроме того, был подписан новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который заменит прежний Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2000 года. Новый документ, который будет бессрочным, вступит в силу после ратификации и обмена соответствующими грамотами.

Особое внимание в договоре уделено вопросам безопасности. Согласно четвертой статье, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, другая обязуется оказать ей военную и иную помощь всеми доступными средствами в соответствии с Уставом ООН и законодательством обеих стран.

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