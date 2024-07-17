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Путин — атрибут американских выборов ﻿
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Путин — атрибут американских выборов ﻿

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, высказал мнение, что Россия и лично Владимир Путин неизменно становятся ключевыми элементами предвыборной борьбы в Соединенных Штатах.

Он отметил, что в последние годы, особенно, фигура Путина и тема России неизменно присутствуют в предвыборных дебатах и являются неотъемлемой частью американских избирательных кампаний.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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