Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, высказал мнение, что Россия и лично Владимир Путин неизменно становятся ключевыми элементами предвыборной борьбы в Соединенных Штатах.
Он отметил, что в последние годы, особенно, фигура Путина и тема России неизменно присутствуют в предвыборных дебатах и являются неотъемлемой частью американских избирательных кампаний.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
AP: ФБР до сих пор не может определить мотив покушения на Дональда Трампа
ФБР до сих пор сталкивается с трудностями в установлении причин, побудивших Томаса Мэтью Крукса к покушению на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа, несмотря на проведение обысков в его жилище, анализ содержимого его телефона и опрос более чем сотни людей, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Россия считает санкции США нелегитимными
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, выразил мнение России о том, что американские санкции являются нелегитимными и подрывают основы экономической системы, когда отвечал на вопросы журналистов.
Хинштейн подал иск в прокуратуру на дагестанского блогера из-за оскорбления христиан
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн потребовал от Генеральной прокуратуры и МВД расследования после публикации блогером из Дагестана Хавиером Ярмагомедовым видео, на котором он топчет православный крест, сопровождая свои действия оскорблениями в адрес христиан.
Косметолог Яковлева: гель-лак может вызвать онкологию
Из-за долгого воздействия ультрафиолетовой лампы ногтевая пластина может получить ожог. Кроме того, есть опасность получить грибную флору и даже онкологию. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Наталья Яковлева.