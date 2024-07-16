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Россия и Кувейт
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Россия и Кувейт "сверили часы" по ближневосточной повестке

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Кувейта Абдулла Аль-Яхья провели детальную обсуждение актуальных вопросов, касающихся как глобальной, так и региональной, особенно ближневосточной, агенды с особым вниманием к событиям, разворачивающимся в районе палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В докладе, опубликованном ведомством, подчеркивается значимость углубления координации между Москвой и Эль-Кувейтом для посредничества в достижении мирного решения региональных споров.

Кроме того, во время встречи обе стороны подтвердили свою заинтересованность в продолжении развития взаимовыгодного политического общения и укреплении исторически дружественных отношений между Россией и Кувейтом.

Это включает сотрудничество в экономическом, культурном и других областях. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых на высоком уровне, как ключевому направлению для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Фото: flickr. com/Foreign and Commonwealth Office (Open Government Licence version 1.0)

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