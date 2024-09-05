Путин отметил рост российской доли на мировом рынке СПГ на ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что, хотя доля России в глобальных поставках сжиженного природного газа (СПГ) пока не столь велика, как хотелось бы, она постепенно увеличивается.

Он подчеркнул, что Россия продолжит наращивать свое присутствие на этом рынке, несмотря на внешние препятствия.

Путин отметил, что, несмотря на возникающие сложности, Россия намерена продолжать работу по расширению своего участия в мировых поставках СПГ.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает в качестве генерального информационного партнера ВЭФ-2024.

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