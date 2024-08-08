Посол России в Дакке Мантыцкий заявил о готовности работать с любым руководством страны

Посол России в Дакке Александр Мантыцкий заявил, что смена политической власти в Бангладеш является внутренним делом страны. В эфире телеканала "Россия 24" он подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с любым руководством, которое придет к власти.
Мантыцкий также сообщил, что российское посольство в Дакке работает в ограниченном режиме в связи с текущей ситуацией в стране. Консульский отдел посольства был временно закрыт, но вновь открылся для оказания помощи российским гражданам, находящимся в Бангладеш.
Ранее на этой неделе в Бангладеш произошли массовые протесты и беспорядки, которые привели к отставке премьер-министра Шейх Хасины и роспуску парламента. Ожидается, что в стране будут проведены новые парламентские выборы.
В настоящее время в Бангладеш формируется временное правительство, которое возглавит лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус. Ожидается, что новое правительство будет приведено к присяге в ближайшее время.
По последним данным, ситуация в Бангладеш стабилизируется. Военные принимают меры по наведению порядка и поддержке процесса формирования временного правительства.
Заявление российского посла свидетельствует о том, что Россия стремится к сохранению и развитию отношений с Бангладеш, независимо от политических изменений в этой стране. Москва готова к конструктивному диалогу и сотрудничеству с новым руководством Бангладеш.
Россия занимает нейтральную позицию в отношении внутренних политических процессов в Бангладеш, подтверждая приверженность принципам невмешательства во внутренние дела других государств.
Фото: www. flickr.com/ASaber91 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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