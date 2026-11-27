Организм человека управляет уровнем сахара в крови через сложный механизм «замка и ключа». Когда сахар поднимается, поджелудочная железа выбрасывает инсулин — гормон-ключ, который должен плотно прилегать к белкам-рецепторам на поверхности клеток. В момент этого сцепления рецептор меняет свою форму, запуская каскад химических сигналов, которые приказывают клетке поглощать глюкозу. Однако при некоторых генетических заболеваниях, таких как синдром Донохью, этот механизм ломается: мутации искажают структуру «замка» настолько, что даже избыток инсулина в крови не может активировать рецептор. Для детей с таким диагнозом это оборачивается критическими скачками сахара и остановкой роста, что часто приводит к смерти до первого года жизни.

Обход генетического сбоя

Традиционная медицина в таких случаях бессильна, так как простая доза инсулина не может исправить дефектную форму белка. Команда исследователей под руководством клеточного биолога из Колумбийского университета Эунхи Чой решила не пытаться «починить» сломанный замок, а создать совершенно новый ключ. С помощью инструментов искусственного интеллекта, включая AlphaFold2, ученые спроектировали белок RF-409. Его архитектура была рассчитана так, чтобы игнорировать поврежденный участок рецептора и воздействовать на другие его части, принудительно переводя белок в активное состояние.

В исследовании, опубликованном в Science Translational Medicine, RF-409 протестировали на генетически модифицированных мышах с мутацией, имитирующей синдром Донохью. У этих животных уровень сахара в крови был в 2,5 раза выше нормы, а уровень инсулина — в 10 раз, поскольку организм пытался компенсировать резистентность клеток. Обычный инсулин не вызывал у них никакого отклика, но введение RF-409 снизило уровень сахара примерно на 60% всего за два часа.

Особое значение имеет то, что синтетический белок не просто имитирует часть функций инсулина, а воспроизводит почти весь его сигнальный путь. Это критически важно для растущего организма, где контроль глюкозы должен идти рука об руку с процессами клеточного роста. Кроме того, RF-409 оказался в 60 раз более устойчивым к распаду в кровотоке, чем естественный инсулин, что позволяет веществу дольше оставаться в циркуляции.

Результаты 14-дневного курса терапии показали: мыши, получавшие RF-409, не только удерживали сахар в узде, но и сохраняли массу тела и жировую ткань в брюшной полости, в то время как контрольная группа стремительно теряла вес. Также было зафиксировано снижение повреждений тканей поджелудочной железы.

Метод не является универсальным лекарством от всех форм инсулинорезистентности. Если мутация настолько глубока, что рецептор вообще не может выйти на поверхность клетки или полностью утратил способность передавать сигнал внутрь, RF-409 будет бесполезен. Тем не менее, возможность обходить конкретные структурные дефекты белка открывает путь к созданию «персонализированных ключей» для множества других редких генетических расстройств.

Переход от лабораторных мышей к клинической практике потребует решения ряда проблем: иммунная система человека может распознать искусственный белок как чужеродный агент и атаковать его. Кроме того, проведение испытаний на младенцах с редкими заболеваниями всегда сопряжено с этическими и техническими сложностями. Однако сама концепция перепрограммирования рецептора меняет парадигму лечения: теперь ученые могут не ждать исправления генетического кода, а создавать молекулярные инструменты, которые делают этот код нерелевантным.