Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что впервые слышит о том, что его планируют назначить на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и вряд ли пошел бы навстречу такому предложению.

Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. При этом его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.