Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что впервые слышит о том, что его планируют назначить на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и вряд ли пошел бы навстречу такому предложению.
Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. При этом его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Apple готовится к запуску в продажу самой дорогой модели iPhone под названием Ultra
в новой модели не будет привычных разъемов, она получит улучшенную камеру и ультрамощный процессор.
В результате землетрясения в Сирии погибли 237 человек
По словам представителя Минздрава Сирии Ахмеда Думейрии, это еще не окончательные цифры, и число жертв может возрасти по мере продолжения спасательных работ.
"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО
Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.