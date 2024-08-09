Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сообщил "Интерфаксу", что общая площадь, выделенная под сельхозкультуры, составляет около 1,57 млн гектаров, что на 610 тыс. гектаров больше, чем рекордный уровень прошлого года. Он объяснил, что такой рост объясняется благоприятной рыночной ситуацией.

"В прошедшем сезоне цены на чечевицу и нут значительно превышали цены на горох, и эта тенденция сохраняется", - отметил Рылько.

"Цена за нут и красную чечевицу колеблется между $580 и $590 за тонну (FOB Азовское море), в то время как стоимость гороха составляет $295 за тонну. Зеленая чечевица стоит еще дороже - более $900 за тонну".

Это способствует увеличению экспорта. По словам Рылько, ключевыми импортерами российских нута и чечевицы выступают страны Южной Азии. Согласно данным Росстата, в 2023 году Россия собрала 345 тыс. тонн чечевицы, что значительно превышает прошлогодний показатель в 257,9 тыс. тонн, и 702,8 тыс. тонн нута, по сравнению с 467,9 тыс. тонн в 2022 году.

Как сообщает центр "Агроэкспорт", экспорт нута из России в 2023 году составил 540 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше по сравнению с предыдущим годом, а экспорт чечевицы увеличился в 2,4 раза и почти достиг 300 тыс. тонн.

Эксперты центра подчеркивают, что существует значительный потенциал для дальнейшего роста производства и экспорта этих культур. Одним из ведущих поставщиков чечевицы на международный рынок является ГК "ЭкоНива", которая занимается ее выращиванием с 2016 года. Среди партнеров компании - Пакистан, Индия, ОАЭ и Турция.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Sanjay Acharya, (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.)