Резкий тормоз — тяжёлый перелом: чем обернулся маршрутный рейс для 70-летней женщины
В Комсомольске-на-Амуре судебное разбирательство завершилось выплатой компенсации пенсионерке, получившей тяжелую травму во время поездки в общественном транспорте. Инцидент произошел весной этого года и привел к серьезным последствиям для здоровья пожилой женщины. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Падение в автобусе и тяжелая травма
В марте 70-летняя жительница города ехала в автобусе маршрута № 3. По данным надзорного ведомства, во время движения водитель резко затормозил перед пешеходным переходом. Несмотря на то что женщина держалась за поручень, она не смогла удержаться на ногах и упала в салоне.
В результате падения пенсионерка получила перелом бедра со смещением отломков — травму, которая требует длительного лечения и реабилитации. Другие пассажиры помогли пострадавшей подняться и выйти на остановке, где она ожидала прибытия бригады скорой помощи.
Отказ в добровольной компенсации
После происшествия перевозчик не возместил моральный вред в добровольном порядке. В связи с этим пенсионерка обратилась за помощью в прокуратуру, которая инициировала защиту ее прав в судебном порядке.
Прокурор направил иск в суд, указав на ответственность перевозчика за безопасность пассажиров при оказании транспортных услуг.
Итог судебного разбирательства
В результате рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению. По его условиям пострадавшая получила компенсацию в общей сумме 570 тысяч рублей. Из них 230 тысяч рублей выплатил перевозчик, а еще 340 тысяч рублей — страховая компания.
В прокуратуре отметили, что данное решение позволило восстановить нарушенные права пенсионерки и компенсировать причиненный ей моральный и физический вред.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru