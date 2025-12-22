Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:16

Резкий тормоз — тяжёлый перелом: чем обернулся маршрутный рейс для 70-летней женщины

Суд обязал перевозчика выплатить компенсацию за травму пассажирки – прокуратура

В Комсомольске-на-Амуре судебное разбирательство завершилось выплатой компенсации пенсионерке, получившей тяжелую травму во время поездки в общественном транспорте. Инцидент произошел весной этого года и привел к серьезным последствиям для здоровья пожилой женщины. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Падение в автобусе и тяжелая травма

В марте 70-летняя жительница города ехала в автобусе маршрута № 3. По данным надзорного ведомства, во время движения водитель резко затормозил перед пешеходным переходом. Несмотря на то что женщина держалась за поручень, она не смогла удержаться на ногах и упала в салоне.

В результате падения пенсионерка получила перелом бедра со смещением отломков — травму, которая требует длительного лечения и реабилитации. Другие пассажиры помогли пострадавшей подняться и выйти на остановке, где она ожидала прибытия бригады скорой помощи.

Отказ в добровольной компенсации

После происшествия перевозчик не возместил моральный вред в добровольном порядке. В связи с этим пенсионерка обратилась за помощью в прокуратуру, которая инициировала защиту ее прав в судебном порядке.

Прокурор направил иск в суд, указав на ответственность перевозчика за безопасность пассажиров при оказании транспортных услуг.

Итог судебного разбирательства

В результате рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению. По его условиям пострадавшая получила компенсацию в общей сумме 570 тысяч рублей. Из них 230 тысяч рублей выплатил перевозчик, а еще 340 тысяч рублей — страховая компания.

В прокуратуре отметили, что данное решение позволило восстановить нарушенные права пенсионерки и компенсировать причиненный ей моральный и физический вред.

